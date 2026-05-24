‘The Economist’ vaticina en Colombia “la elección más polarizada del mundo en tiempos recientes”

A una semana de las elecciones presidenciales en Colombia, la revista británica The Economist publicó un análisis sobre el ambiente político que atraviesa el país y lanzó una advertencia contundente. Colombia podría enfrentar “la elección más polarizada del mundo en tiempos recientes”.

Todas las encuestas pronostican que habrá segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, y muestran que Paloma Valencia se desplomó. Estos son los resultados

'The Economist' sobre las elecciones de Colombia. Foto: The Economist

En el artículo titulado Colombia’s pivotal, polarised election could not be tighter, publicado este 24 de mayo, el medio británico describe un escenario marcado por la confrontación ideológica, el desgaste del Gobierno de Gustavo Petro, el ascenso de discursos populistas y el temor creciente por la inseguridad y el debilitamiento institucional.

La publicación centra su análisis en los tres principales aspirantes presidenciales: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

Encuesta del CNC ratifica que Abelardo de la Espriella empata con Iván Cepeda y es el único que le gana en segunda vuelta. Paloma Valencia está fuera de juego

Todas las encuestas ahora reconocen la realidad que había planteado AtlasIntel de una segunda vuelta entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Foto: Fotomontaje SEMANA/Getty/AFP

Sobre este último grupo de candidatos, The Economist sostiene que representan “visiones radicalmente distintas” tanto en economía, como en seguridad y lucha contra el narcotráfico.

El texto describe a De la Espriella como un fenómeno político de rápida expansión, con una narrativa inspirada en líderes como Donald Trump y el presidente salvadoreño Nayib Bukele. La revista retrata sus eventos de campaña como espectáculos cargados de simbolismo y exaltación patriótica.

La encuesta de AtlasIntel que querían callar: Abelardo de la Espriella está prácticamente empatado con Iván Cepeda y le ganaría en segunda vuelta por más de ocho puntos

Abelardo de la Espriella habló detrás de un vidrio antibalas en su cierre de campaña en Barranquilla. (Photo by Vanessa ROMERO / AFP) Foto: AFP

“Los hombres vestidos como tigres nunca dejan de gritar su apoyo”, relata el artículo, mientras el candidato aparece “detrás de vidrio blindado” repitiendo su lema, “firme por la patria”.

Según The Economist, la apuesta del candidato de extrema derecha gira alrededor de la seguridad y el endurecimiento del Estado. El artículo asegura que De la Espriella propone construir “diez megacárceles privadas en la selva al estilo Bukele” y no descarta la aplicación de estados de excepción, juicios masivos y mayores tiempos de detención sin condena.

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella están muy cerca en intención de voto en la primera vuelta, según la encuesta del CNC. Foto: Fotomontaje SEMANA/AFP

Sobre Iván Cepeda, The Economist afirma que encarna la continuidad del proyecto político de Petro, aunque con una imagen más sobria y organizada.

El medio recuerda que el senador fue uno de los impulsores de la estrategia de paz total, una política que, según el análisis, ha fracasado en contener la expansión de los grupos armados ilegales.

“Los grupos se han expandido, la producción de cocaína está en niveles récord y los civiles están atrapados nuevamente en la violencia”, sostiene la publicación citando datos de la Cruz Roja.

Bogotá. Mayo 24 de 2026. La candidata del Centro Democrático Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, realizaron el cierre de su campaña política para las elecciones presidenciales. (Colprensa - Lina Gasca) Foto: Colprensa

El análisis también profundiza en las heridas históricas que siguen marcando la política colombiana. The Economist recuerda la rivalidad entre Cepeda y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, señalando que ambos provienen de historias atravesadas por la violencia. “Los paramilitares vinculados al Estado asesinaron al padre de Cepeda; las Farc mataron al de Uribe”, se lee en el artículo.

En cuanto a Paloma Valencia, el medio la presenta como la representante de una derecha tradicional que intenta sobrevivir entre el petrismo y el auge del populismo. Destaca que la senadora eligió como fórmula vicepresidencial a Juan Daniel Oviedo, a quien describe como un moderado abiertamente gay, en un intento por acercarse al centro político.

Bogotá. Mayo 24 de 2026. La candidata del Centro Democrático Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, realizaron el cierre de su campaña política para las elecciones presidenciales. (Colprensa - Lina Gasca) Foto: Colprensa

Sin embargo, The Economist asegura que la candidata enfrenta dificultades para competir en un ambiente dominado por discursos emocionales y extremos. La revista cita una frase de Valencia en la que afirma que “es muy difícil hacer atractivo el sentido común cuando se enfrenta al populismo”.

La publicación concluye que Colombia llega a esta elección atravesada por profundas tensiones sociales, económicas y de seguridad. Y advierte que el resultado no solo definirá el próximo Gobierno, sino también el rumbo democrático del país en los próximos años.