“Vamos a derrotar el comunismo”: Abelardo de la Espriella cierra campaña en Medellín y prometió ganar en primera vuelta

Abelardo de la Espriella realizó este domingo en Medellín su último gran acto de campaña antes de la jornada electoral y aprovechó la concentración para enviar un mensaje de optimismo a sus seguidores, quienes lo acompañaron en la recta final de la contienda presidencial.

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Desde la tarima, el candidato aseguró que la capital antioqueña fue escogida de manera simbólica para cerrar su recorrido por el país y defendió el papel de Antioquia como una región fundamental para el futuro de Colombia.

“No es casualidad que estemos cerrando en Medellín nuestra última tarima antes de que el pueblo soberano me elija como el próximo presidente de la República de Colombia”, afirmó ante los asistentes.

El aspirante sostuvo que la transformación del país debe comenzar en Antioquia, departamento al que describió como una tierra de trabajo, emprendimiento y liderazgo. Según expresó, la región representa valores que considera indispensables para enfrentar los retos nacionales.

“Lo hacemos en Medellín porque la recuperación de la patria empieza en Antioquia, porque en Antioquia está el alma de Colombia”, manifestó.

Durante buena parte de su discurso, De la Espriella apeló a mensajes de patriotismo y defensa de los valores nacionales. Incluso aseguró que su mayor orgullo es ser colombiano y reiteró su compromiso con el país.

“Ser hijo tuyo, Colombia, es la mejor de mis glorias. Mi ambición más grande es la de llevar con honor el título de colombiano”, expresó.

Uno de los momentos más encendidos de la jornada llegó cuando preguntó a sus seguidores si estaban dispuestos a defender el país junto a él “con razón o por la fuerza”, frase que provocó una fuerte reacción entre los asistentes.

Acto seguido, lanzó una de las consignas más contundentes de su campaña y prometió derrotar a sus adversarios políticos en las urnas.

“¡Vamos a derrotar el comunismo! ¡Vamos a derrotar a los de siempre! ¡Vamos a hacer grande esta nación!”, exclamó desde la tarima.

El candidato fue más allá y aseguró que la victoria llegará sin necesidad de una segunda vuelta presidencial. “Así será y lo haremos en primera vuelta”, afirmó, despertando aplausos y arengas de sus simpatizantes.

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Además de sus críticas al comunismo y a la política tradicional, De la Espriella dedicó varias palabras a exaltar el carácter de los habitantes de Medellín y Antioquia. Los describió como un pueblo trabajador, moderno, patriota y ejemplo para el resto del país.

“Un pueblo guerrero, un pueblo patriota, un pueblo de jóvenes, de talento y de música. Un pueblo que es ejemplo para Colombia”, señaló.

Con esta concentración en Medellín, Abelardo de la Espriella puso fin a diez meses de campaña política y entró en la última semana antes de las elecciones, insistiendo en que su proyecto representa una alternativa para derrotar a la izquierda y transformar el rumbo del país.