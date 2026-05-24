Sigue el desplome de Paloma Valencia en Polymarket: solo tiene 5 % de probabilidad de ganar la Presidencia

Los colombianos saldrán el próximo domingo, 31 de mayo, a participar de la jornada electoral para elegir al nuevo presidente del país, quien sucederá a Gustavo Petro en la Casa de Nariño, en medio de lo que ha sido una campaña polarizada con muchos cambios a última hora.

Abelardo de la Espriella tiene 61% de probabilidad de ser el presidente de Colombia, según Polymarket. Iván Cepeda solo el 36% y Paloma Valencia se desploma al 5,4%

Polymarket, la plataforma de mercado de apuestas más grande del mundo, le ha venido haciendo seguimiento a las probabilidades de cada uno de los candidatos presidenciales de cara a la primera vuelta, mostrando un panorama muy cambiante en la última semana.

De acuerdo con los más recientes datos de la plataforma, la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, sigue desplomándose en la posibilidad de ganar la presidencia y ahora tan solo suma un 5,3 % de probabilidad de salir vencedora el próximo domingo.

Abelardo de la Espriella, respaldado por el movimiento Defensores de la Patria, se mantiene en la más reciente medición de la plataforma de apuestas con más del 60 % de probabilidad de ganar las alecciones del domingo.

El candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, es otro que ha venido perdiendo terreno en la última semana, siendo relegado al segundo lugar de las probabilidades de ganar durante la jornada electoral con el 37 %.

Resultados de Polymarket sobre probabilidades en las elecciones en Colombia. Foto: Captura de pantalla

De la Espriella ha mostrado en las últimas semanas un fuerte avance frente a sus dos principales competidores, el cual también se muestra en la más reciente encuesta de AtlasIntel para SEMANA.

Cepeda, con el 38,7 %, y De la Espriella, con el 37,3 %, están prácticamente en un empate técnico de cara a la primera vuelta del próximo domingo, teniendo en cuenta que el margen de error del estudio es del 1 %.