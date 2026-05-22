Juan Daniel Oviedo se salva de proceso por ‘muerte política’ en el Consejo de Estado

El candidato a la vicepresidencia Juan Daniel Oviedo se salvó de que el Consejo de Estado reactivara un proceso en su contra que buscaba su ‘muerte política’ por una supuesta inhabilidad que tenía para llegar al Concejo de Bogotá, tras quedar segundo en las elecciones para la alcaldía de la capital.

Aunque la alta corporación ya había anulado esa elección, la Sección Primera aclaró en otro proceso que no perdía la investidura porque Oviedo se posesionó ante el Concejo de Bogotá creyendo de buena fe que no estaba incumpliendo la ley.

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Esa situación fue corroborada con certificaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) que previamente le informó a Juan Daniel Oviedo que no estaba inhabilitado para ser candidato a la Alcaldía de Bogotá.

Sin embargo, la tutela cuestionó que esa decisión desconoció precedentes judiciales, contradijo fallos anteriores del mismo Consejo de Estado y el fallo habría usado pruebas que no habrían sido discutidas pertinentemente.

Pero el Consejo de Estado negó ese recurso al considerar que el demandante no logró demostrar una vulneración constitucional grave y sus argumentos eran principalmente desacuerdos jurídicos. Por eso se quedó sin piso jurídico la tutela que pretendía revivir ese proceso contra Oviedo.