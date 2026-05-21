Se aplaza discusión en la Corte Constitucional que definirá la suerte de la ley de encuestas

Los nueve magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional decidieron aplazar por dos semanas la discusión que se adelantaba este jueves 21 de mayo sobre los dos procesos que avanzan en esa corporación en contra de la polémica ley de encuestas que ha generado todo tipo de debates en plena campaña electoral a la Presidencia.

En el orden del día de este jueves, que arrancó a las 9:00 a. m., aparecía que la Sala Plena iba a discutir la demanda sobre la encuesta de conocimientos, la favorabilidad política, opinión o intención de voto, auditoría y trazabilidad de los datos que impuso la Ley 2494 de 2025.

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En el segundo punto de esa agenda, la Corte Constitucional registró la discusión que se iba a llevar sobre las medidas de elaboración, publicación y divulgación de encuestas que estableció dicha ley. Ese proceso es el que reposa en el despacho del magistrado Juan Carlos Cortés.

Sin embargo, los magistrados de la Sala no lograron un consenso sobre las ponencias de Cortés y la magistrada Paola Meneses, presidenta de la Corte Constitucional, para definir la suerte de la polémica ley de encuestas, por lo que la discusión se aplazó para el próximo miércoles 3 de junio, según fuentes al interior de esa sesión.

La presidenta de la Corte Constitucional, Paola Meneses. Foto: Ministerio de Justicia

Las críticas a la ley de encuestas

La ley de encuestas ha sido objeto de cuestionamientos en los últimos días después de que el Consejo Nacional Electoral utilizara esa normativa para ordenar una medida cautelar que suspendió la publicación de las encuestas de AtlasIntel en la revista SEMANA.

Esa medida fue calificada por varios sectores como un acto de “censura” que tomó la magistrada Fabiola Márquez del Pacto Histórico, al prohibir que este medio de comunicación publicara nuevas encuestas a menos de dos semanas de las elecciones presidenciales.

El equipo jurídico de SEMANA interpuso un recurso de reposición contra esa decisión que finalmente dejó sin efectos la suspensión ordenada por la magistrada Márquez, pero puso al CNE a conformar una comisión que se encargara de estudiar a fondo los mecanismos legales a los que acudió la revista.

Los magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional se tendrán que reunir en las próximas semanas para tomar una decisión definitiva frente a la ley de encuestas en plena campaña a la Presidencia de Colombia.