Cundinamarca gana premio internacional por su banco de leche humana. ¿Dónde se puede donar?

La Red Global de Bancos de Leche Humana reconoció a Cundinamarca por poseer la única red pública de bancos de leche humana del país. Revelaron cómo funcionan estos bancos del departamento y los logros para la región.

¿Dónde puede donar leche materna en Bogotá?

Los bancos de leche humana de Cundinamarca

En Facatativá, Fusagasugá y Zipaquirá, la Secretaría de Salud de Cundinamarca consolidó una red de bancos dispensadores en donde las madres pueden poner a disposición la leche materna para neonatos de las que sus progenitoras, por diferentes motivos, no pueden suministrar.

Esta falta de suministro no siempre es consecuencia de la ausencia de las madres; muchas mujeres no pueden alimentar a los menores con leche materna debido a sus condiciones de salud.

Gracias a esta estrategia, la Gobernación destaca que al menos 1.023 recién nacidos hospitalizados han sido beneficiados con leche humana pasteurizada. Las autoridades celebran que se ha logrado suministrar el alimento a bebés prematuros, con bajo peso al nacer o con condiciones clínicas especiales.

La leche materna salva la vida de miles de bebés. Foto: Colprensa

Asimismo, 401 madres donantes se han vinculado voluntariamente al proceso, contribuyendo al fortalecimiento de la nutrición neonatal y a la atención de población infantil en condición de vulnerabilidad.

La Red Departamental también ha permitido fortalecer el acompañamiento integral a familias gestantes y lactantes mediante acciones de educación, consejería especializada y promoción de entornos protectores para la lactancia materna.

Resultados del programa

De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, estos resultados ya comienzan a mejorar los indicadores de salud pública en el departamento. Estos son algunos de los datos que celebran tras la incorporación de la red:

La prevalencia de lactancia materna pasó de un 53,4 % en 2023 a un 60,2 % en 2024.

La desnutrición aguda en menores de cinco años disminuyó de un 2,6 % en 2023 a un 2,1 % en 2025.

Los indicadores de bajo peso al nacer pasaron de un 14,6 % en 2024 a un 14,3 % en 2025.

Cundinamarca completó tres años consecutivos sin registrar casos de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años.

Estos logros, luego de que la red registrara 330 donantes activas y 352.340 mililitros de leche humana donada en 2025. Beneficiando a 804 niños hospitalizados en servicios de neonatología.

En 2026, ya se reportan 71 donantes y 109.495 mililitros recolectados, permitiendo beneficiar a 219 recién nacidos.

Lugares para donar leche materna en Cundinamarca

La Gobernación designó 10 centros recolectores articulados con hospitales públicos y entidades territoriales. Además, del centro que se dispone en Facatativá, Fusagasugá y Zipaquirá. Algunos de los destinos más destacados son:

Hospital San Rafael de Fusagasugá

Hospital Universitario de La Samaritana (Zipaquirá)

Hospital San Rafael de Facatativá

60 profesionales de la salud fueron capacitados en el departamento para el procesamiento y control de leche humana. 25 de ellos participaron en procesos de formación en consejería de lactancia materna y 40 auxiliares fortalecieron competencias para el acompañamiento a madres lactantes.