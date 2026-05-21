Caso Yulixa Toloza: un cabello en el carro sería clave en la investigación por la desaparición y el homicidio

Son cinco las personas capturadas por el homicidio de Yulixa Toloza, la mujer que desaparecó luego de un procedimiento estético practicado en el sur de Bogotá. La cronología del crimen incluye a tres personas, la víctima y un carro como protagonistas.

El viaje sin regreso de Yulixa Toloza: del quirófano clandestino en el sur de Bogotá a una carretera solitaria donde fue abandonada

Se trata de un vehículo que fue incautado en la ciudad de Cúcuta, pero que horas antes estaba en Bogotá, frente al centro de estética y donde, supuestamente, a rastras subieron a Yulixa Toloza.

El carro fue sometido a una inspección de los investigadores en el mismo sitio donde lo dejaron. Al parecer, la idea era llevar el auto hasta Venezuela por encargo de la dueña del centro de estética a su tío, uno de los capturados en Cúcuta.

Medicina Legal identificó el cuerpo encontrado en una vía de Cundinamarca: corresponde a Yulixa Toloza

En la inspección al carro, los investigadores encontraron varios elementos que llamaron la atención, pero varias muestras de cabello fueron fundamentales para determinar que, efectivamente, en ese carro movilizaron a Yulixa hasta una zona rural entre los municipios de Anapoima y Apulo en Cundinamarca.

“Posteriormente, se realizó inspección técnica al vehículo automotor, efectuando registro sistemático en su parte externa e interna, mediante observación, análisis y fijación fotográfica, logrando evidenciar la presencia de elementos materiales probatorios asociados al mismo”, señala el informe que conoció SEMANA.

Pruebas en el caso de Yulixa Toloza. Foto: Suministrada (API)

Además del cabello, los investigadores encontraron en el vehículo huellas dactilares, una tarjeta sim, una factura a nombre de Edison Torres (novio de la propietaria del centro de estética) y varios documentos de pagos. Todos fueron sometidos a la cadena de custodia.

“Se realizaron análisis técnico criminalísticos mediante la aplicación de luces forenses y técnicas de exploración lofoscopica, logrando el revelado de un fragmento latente de impresión dactilar ubicado en la parte externa del vehículo, el cual fue debidamente fijado y recolectado para su estudio”, señaló el informe de los investigadores.

Pruebas en el caso de Yulixa Toloza. Foto: Suministrada (API)

Todos los elementos de prueba recaudados en la inspección al vehículo fueron remitidos al Instituto de Medicina Legal para los análisis correspondientes y allí determinar si uno de los cabellos encontrados dentro del vehículo corresponde a Yulixa, lo que confirmaría la hipótesis de los investigadores de que en ese carro fue trasladada.

“Las actividades investigativas adelantadas en la ciudad de Cúcuta permiten establecer de manera objetiva la ubicación, custodia y manipulación del vehículo automotor de placas UCQ340 posterior a los hechos investigados, evidenciando conductas orientadas a su ocultamiento, reubicación y posible evasión de la acción de las autoridades”, explica el documento.

Los informes y la evidencia recaudada serán presentados ante jueces de control y garantías para imputar cargos en contra de las personas que fueron capturadas primero por la desaparición, luego por el homicidio.

Las placas de ese carro revelaron a su supuesto propietario, quien habló con SEMANA y aseguró que “todo se lo contó a la Policía”.

Se trata del propietario de un negocio de comida oriental que advirtió que nada tiene que ver con los hechos investigados por la Fiscalía y que fue justamente él quien le entregó detalles a la Policía para avanzar en la investigación.

Lo que investigan las autoridades incluye una versión que entregó quien figura en la tarjeta de propiedad del carro. Según él, prestó su nombre para que el novio de la dueña del centro de estética pudiese comprar el vehículo.