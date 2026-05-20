Medicina Legal identificó el cuerpo encontrado en una vía de Cundinamarca: corresponde a Yulixa Toloza

En horas de la tarde del pasado martes 19 de mayo, al Instituto de Medicina Legal en Bogotá llegó el cuerpo de una mujer encontrado en una vía del departamento de Cundinamarca. Las versiones preliminares apuntaron a que se trataba de Yulixa Toloza, la mujer que fue reportada desaparecida luego de un procedimiento estético en el sur de Bogotá.

Encuentran cuerpo que podría ser de Yulixa Toloza. Fiscalía adelanta las verificaciones

Esta mañana, el instituto confirmó que el cuerpo entregado por autoridades de Policía corresponde efectivamente a Toloza; lo anterior se estableció gracias a los exámenes preliminares de identificación correspondientes en este tipo de casos.

“Tras realizar el abordaje forense y las actuaciones técnico-científicas, se ha podido establecer, a través de lofoscopia, que la identidad del cuerpo corresponde a Yulixa Consuelo Toloza Rivas”, señaló Medicina Legal.

El director del instituto, Ariel Emilio Cortés, aseguró que los análisis de identificación, principalmente de lofoscopia, fueron determinantes para establecer que el cuerpo hallado entre los municipios de Apulo y Anapoima, en Cundinamarca, corresponde a Yulixa Toloza.

El trabajo ahora y luego de la identificación del cuerpo es determinar las circunstancias que derivaron en la muerte de Yulixa, conocer con certeza científica lo que causó su fallecimiento, además del momento exacto.

“El equipo forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses continuará el estudio para determinar la manera y causa de muerte, y culminar el informe que entregará al fiscal encargado de la investigación”, dijo el director de Medicina Legal.

Establecer la causa de la muerte de la mujer permitirá avanzar en la investigación y en el proceso de judicialización de las personas que se encuentran capturadas. En un primer momento, la Fiscalía advirtió que haría una imputación de cargos por los delitos de desaparición forzada y alteración, manipulación o destrucción de elemento material probatorio.

El proceso claramente cambiará con el hallazgo y la identificación del cuerpo de Yulixa; será necesario para la Fiscalía modificar la solicitud de imputación de cargos hecha e incluir el delito de homicidio, para adelantar la judicialización por el cargo correspondiente.

Otro asunto pendiente que tiene la Fiscalía es definir si solicita la extradición o deportación de las tres personas que fueron capturadas en Venezuela, las mismas que huyeron desde Bogotá luego del desenlace fatal de Yulixa y que incluso dejaron un video como registro y prueba en su contra.