Video|Hombre agredió con patadas a otro desde el marco de su ventana al frente de un policía

En redes sociales circula un video que muestra a un conductor agrediendo a otro, luego de un aparente choque mínimo y de que incluso hiciera presencia hasta un policía de tránsito. El hecho ya genera reacciones de los internautas y preocupa a las autoridades por la realidad ciudadana.

En video|Polémica por nuevo enfrentamiento entre aparentes estudiantes y vigilantes de TransMilenio en la estación Flores

Este hecho que alerta por la convivencia ciudadana en Bogotá muestra cómo el aparente conductor de un automóvil gris ataca a patadas al automovilista de una camioneta azul en lo que aparenta ser un episodio de intolerancia vial.

El video muestra el momento exacto en el que uno de los conductores involucrados se apoya en el marco de la ventana de su automóvil con una pierna, mientras que con la otra decide agredir al ciudadano que permanecía en el asiento del otro vehículo.

Luego, el hombre que aparentemente conducía el vehículo gris siguió atacando al otro, aun cuando en la escena se evidencia la presencia de un policía de tránsito. Instantes posteriores muestran que se detendrían las agresiones por parte del conductor.

Intolerancia: convivencia ciudadana

Las riñas entre los ciudadanos no son la única muestra de intolerancia vial en Bogotá; la capital del país se ha visto involucrada en diferentes hechos de esta naturaleza. En redes sociales circulan videos con más enfrentamientos ciudadanos de estas características.

Los datos de la Secretaría de Seguridad reflejan un deterioro en los medidores de convivencia vecinal y familiar:

Incremento de riñas: Las riñas callejeras y en establecimientos comerciales pasaron de 437.516 casos en el periodo previo a 451.823 casos, lo que representa un aumento del 3,27%.

Las riñas callejeras y en establecimientos comerciales pasaron de 437.516 casos en el periodo previo a 451.823 casos, lo que representa un aumento del 3,27%. Afectación local: El aumento de estos altercados violentos se concentró en 17 de las 20 localidades de la capital.

El aumento de estos altercados violentos se concentró en 17 de las 20 localidades de la capital. Lesiones personales: Vinculado directamente a las riñas, este indicador experimentó un incremento del 10,2% en los registros de urgencias y denuncias.

Vinculado directamente a las riñas, este indicador experimentó un incremento del 10,2% en los registros de urgencias y denuncias. Violencia intrafamiliar: Los reportes al interior de los hogares mostraron un alza del 11,5%.

Estos hechos pueden ser denunciados en la línea telefónica 123. En esta herramienta se han detallado las cifras de estas emergencias.

De acuerdo con las estadísticas de la Policía Metropolitana de Bogotá, los incidentes más reportados por los ciudadanos de manera consecutiva en localidades de alta densidad como Suba, Kennedy y Engativá son las riñas y el exceso de ruido.