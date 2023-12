Video | Extranjera golpeó a conductor del SITP, quiso robarse el bus y una pasajera la detuvo con contundente mechoneada

En medio del alboroto que se produjo por esta situación, varias personas que no salen en el video, pero que sí se escuchan, aseguran que la señora “está loca” y le aconsejan al hombre que no se acerque demasiado para evitar una nueva agresión.

Vándalo con máscara de payaso robó un bus del SITP

“Papi, me estoy bajando porque usted me lo dice. Ahí queda grabado”, se le escucha decir al conductor del bus. Según se puede ver en el video, fue un gestor de convivencia del Distrito quien lo convenció para abandonar el vehículo, abogando por su protección y seguridad. “Ya me voy a bajar porque yo no me voy a hacer matar”.