Cierran clínica estética clandestina en el sector de Los Héroes y el Distrito le “declara la guerra” a estos centros en Bogotá

Las autoridades de salud de la capital continúan endureciendo los controles contra los establecimientos que realizan procedimientos médicos al margen de la ley, en medio de la polémica que ha generado el caso de Yulixa Toloza.

Beauty Láser: ¿quién es la dueña del centro de estética investigado por la desaparición de Yulixa Toloza?

La Secretaría Distrital de Salud (SDS) lideró un operativo de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) que terminó con el sellamiento definitivo de un centro estético clandestino ubicado en la calle 80 #19A-01, en las inmediaciones del sector de Los Héroes, en la localidad de Chapinero.

El establecimiento, que operaba bajo la fachada comercial de ‘Dra. Danubia Blanco Beauty Laser’, fue clausurado tras evidenciarse graves inconsistencias en su funcionamiento y en el manejo técnico de insumos quirúrgicos.

📢En operativo fue clausurado este sábado un establecimiento ubicado al norte de Bogotá (CL 80 19A 10). Este no contaba con autorización para la prestación de servicios, así como inconsistencias en la tenencia de medicamentos y elementos médicos y quirúrgicos.



No se logró… https://t.co/yqG2zgGBhl pic.twitter.com/1SoQ2SVFiw — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) May 19, 2026

Cirugías invasivas sin permisos ni condiciones sanitarias

De acuerdo con el reporte oficial de la Secretaría de Salud, en el lugar se ofertaban e implementaban procedimientos de alta complejidad, tales como la lipólisis láser. Sin embargo, el negocio no contaba con la habilitación ni los permisos legales requeridos para desarrollar actividades de carácter quirúrgico en Bogotá.

Durante la inspección técnica, los funcionarios del Distrito hallaron además irregularidades en la tenencia de medicamentos, así como en la disposición de elementos médicos indispensables para garantizar la vida de los pacientes.

Esta intervención forma parte de las acciones permanentes de la administración para desmantelar redes de centros estéticos clandestinos que violan las normas sanitarias vigentes.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, instó a los ciudadanos a trabajar en llave con la administración para evitar desenlaces fatales en salas de cirugía improvisadas.

“Es una tragedia, sin lugar a dudas, tenemos que hacer mucho más. Hemos aumentado operativos. Aquí el trabajo tiene que ser en conjunto entre ciudadanía y autoridades para poder luchar. Vamos a redoblar los esfuerzos y a declararle la guerra a esos sitios ilegales que hacen este tipo de procedimientos sin cumplir ningún requisito y que ponen en riesgo la vida de las personas”, enfatizó el mandatario distrital.

El caso de Yulixa Toloza a reavivado el debate acerca de los establecimientos que realizan procedimientos estéticos sin contar con las respectivas licencias. Foto: Composición SEMANA | Fotos: Redes sociales

Canales oficiales de consulta y denuncia ciudadana

Para evitar caer en manos de clínicas falsas, es importante que los usuarios verifiquen previamente si el lugar de su interés está autorizado por el Distrito a través de la plataforma de Salud Capital.

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La base de datos oficial con el listado de IPS y centros estéticos habilitados para cirugías plásticas puede consultarse directamente en este enlace web.

Por otra parte, la Secretaría de Salud reiteró que cualquier ciudadano que identifique o sospeche de la operación de una clínica estética clandestina en su barrio puede interponer una denuncia a través del portal institucional Bogotá Te Escucha.