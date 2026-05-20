Exclusivo: la misteriosa desaparición en Boyacá del carro donde fue transportada Yulixa Toloza

El caso de Yulixa Toloza puso a trabajar al 100 % de las capacidades investigativas de la Policía de Bogotá. En medio de las investigaciones, la Sijín descubrió que el vehículo en el que fue transportada estuvo desaparecido por lo menos cuatro horas entre los peajes de Albarracín y Tuta en la vía entre Bogotá y Boyacá.

De acuerdo con la investigación conocida por SEMANA, esta ruta fue la que tomaron los asesinos de Toloza, luego de abandonar el cuerpo en Cundinamarca entre Apulo y Anapoima.

Con el fin de escapar luego de cometer el delito, los responsables de la vida de Yulixa regresaron a Bogotá para coger la ruta por la Autopista Norte hacia Norte de Santander.

En su huida, las autoridades encontraron que hay un lapso de por lo menos cuatro horas en que el vehículo Chevrolet gris estuvo desaparecido; no se ha definido qué pasó.

Para los investigadores, este tiempo habría sido usado por los homicidas de Yulixa para retirar dinero, alimentarse y buscar logística para continuar su huida hacia zona de frontera entre Colombia y Venezuela.

Los movimientos del vehículo los lograron obtener los investigadores luego de analizar más de cien horas de video y acudir a las cámaras de seguridad de varios peajes, que les ayudó a reconstruir la línea de tiempo.

Dentro de las conclusiones de los investigadores de la Sijín se encuentra que luego de que sacaron a Yulixa moribunda del centro estético, el miércoles 13 de mayo en horas de la noche, ya había un plan definido para desaparecerla y huir.

Fueron capturados en Venezuela Edinson José Torres Sarmiento, de 40 años, y María Fernanda Delgado Hernández, de 30. Foto: Policía del Estado Portuguesa

Los responsables del centro estético tomaron rumbo desde el barrio Venecia hacia Apulo, y fue en este trayecto, en un lugar al azar, que dejaron tirado el cuerpo a siete metros de la carretera en una zona boscosa.

Luego de dejar el cuerpo ahí abandonado, se montaron de nuevo al vehículo, regresaron a Bogotá y tomaron rumbo a Cúcuta, pasando por Cundinamarca, Santander y Norte de Santander.

Por este caso ya hay cinco personas capturadas, dos en Colombia y tres en Venezuela. Entre los detenidos hay un tío de la esteticista y un taxista, que estaban ayudando a vender el vehículo, y en el vecino país están detenidos la esteticista, su pareja, que era el administrador del sitio, y el supuesto médico.

Los detenidos serán puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes para que respondan por su presunta participación en la desaparición y homicidio de Yulixa Toloza.