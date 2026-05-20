“La ventana de muerte”, la clave forense en el crimen de Yulixa Toloza. La Fiscalía investiga

Con el hallazgo del cuerpo que se supone es de Yulixa Toloza, arranca otro capítulo en la investigación que adelanta la Fiscalía por desaparición forzada en contra de cinco personas. La unidad de vida del ente acusador asumió el proceso por el delito de homicidio.

Encuentran cuerpo que podría ser de Yulixa Toloza. Fiscalía adelanta las verificaciones

En este punto de la investigación, la llamada “ventana de muerte” resulta fundamental para establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrió el crimen, en qué momento falleció o fue asesinada Yulixa Toloza luego de ser sacada a rastras del centro de estética en el sur de Bogotá.

Medicina Legal será la responsable de adelantar todos los estudios forenses que ayudan a determinar no solo la causa de la muerte de Yulixa, sino el momento exacto de su fallecimiento. Ese punto en el tiempo será importante para determinar si la mujer murió en el centro de estética o en el recorrido que posteriormente hicieron.

“Como parte de las actividades investigativas orientadas por la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Sijin de la Policía Metropolitana de Bogotá, fue encontrado a un costado de una carretera, en Apulo (Cundinamarca), un cuerpo que guardaría coincidencias y correspondería al de la mujer que fue reportada como desaparecida, luego de un procedimiento estético realizado en Bogotá”, dijo la Fiscalía.

Las imágenes de las cámaras de seguridad de establecimientos de comercios cercanos al centro de estética en el sector de Venecia, sur de Bogotá, fueron fundamentales para establecer cómo Yulixa fue sacada de este sitio y subida a un vehículo, el mismo que luego se encontró en la ciudad de Cúcuta en la frontera con Venezuela.

Yulixa Toloza y el lugar donde habría sido hallado su cuerpo. Foto: Redes sociales de Yulixa Toloza y Bomberos Cundinamarca, respectivamente.

La llamada ventana de muerte ayudará a establecer con certeza científica y forense si, cuando sacaron a Yulixa del centro de estética, aún permanecía con vida y los responsables de trasladarla a un centro asistencial para atender la emergencia omitieron este deber y al contrario, la sacaron de la ciudad.

“A esta hora, unidades de la Sijín realizaron las diligencias de inspección técnica a cadáver para posteriormente trasladar el cuerpo al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses”, señaló el ente acusador luego de confirmar el hallazgo.

Dos hombres capturados por la muerte en extrañas circunstancias de Yulixa Toloza Foto: Suministrada

Los estudios de necropsia que confirmarán la causa de la muerte de Yulixa y la llamada ventana de muerte, serán presentados en las audiencias de control de garantías en contra de los dos capturados en la ciudad de Cúcuta, los mismos que se movilizaban en el vehículo en el que fue transportada Yulixa.

La Fiscalía está a la espera de completar los trámites y evaluar la solicitud de extradición que harán a Venezuela en contra de tres personas: dos hombres y una mujer, que fueron capturados en ese país vinculados al crimen en contra de Yulixa Toloza.