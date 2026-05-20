El pronóstico nacional para las próximas 24 horas anticipa lluvias moderadas y fuertes en sectores de la región Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonía.

En contraste, el Caribe mantendrá condiciones secas en gran parte del territorio, acompañado de temperaturas que podrían alcanzar hasta los 37 °C en Barranquilla.

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El pronóstico nacional prevé mayores volúmenes de precipitación en sectores del centro y norte de la región Pacífica, la Orinoquía, el centro y occidente de la Amazonía, así como en zonas del norte de la región Andina.

En contraste, predominarán las condiciones secas en la región Caribe, el centro y sur de la Andina, el suroriente de la Amazonía y el sur del Pacífico.

En la región Caribe se espera cielo entre ligero y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco en gran parte del territorio.

Sin embargo, podrían presentarse lluvias ligeras en el sur de Magdalena, sur de Cesar, Bolívar y Córdoba, especialmente durante la noche. Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se estima tiempo seco y escasa nubosidad.

En la región andina se prevé cielo entre parcial y mayormente cubierto, principalmente hacia el norte. Son probables lluvias dispersas de moderada a fuerte intensidad en el norte y occidente de Antioquia, norte y oriente de Santander, oriente de Boyacá y sur de Norte de Santander.

También se estiman lloviznas y lluvias ligeras en el norte de Cundinamarca, Caldas, Quindío, Risaralda, occidente de Tolima y sur de Huila. Las precipitaciones más intensas se presentarían durante la tarde y la noche.

Para la región Pacífica se pronostica cielo entre parcial y mayormente nublado. Se esperan lluvias moderadas a fuertes en sectores de Chocó y Valle del Cauca durante la tarde, noche y madrugada, mientras que en el norte de Cauca se registrarían principalmente en horas de la tarde.

Asimismo, son posibles lloviznas en el norte de Nariño, especialmente durante la tarde.

En la Orinoquía se estiman condiciones de mayor nubosidad a lo largo de la jornada, con probables precipitaciones moderadas a fuertes en Casanare, Arauca, occidente de Meta y sectores de Vichada.

Las lluvias más intensas se presentarían de manera dispersa durante el día.

Para la Amazonía se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con probabilidad de precipitaciones moderadas a fuertes en sectores de Putumayo, Caquetá, Guaviare y Vaupés, y de menor intensidad en zonas de Guainía.

Las mayores intensidades se desarrollarían durante la tarde, noche y madrugada.

En cuanto a las temperaturas máximas, para la región Caribe y el área insular se prevén ligeros aumentos en las temperaturas del aire.

Medellín con clima parcialmernte nublado Foto: Getty Images/iStockphoto

Pronóstico para las ciudades principales de Colombia

En Barranquilla se estima cielo parcialmente cubierto, con tiempo seco durante la jornada. La temperatura máxima será de 37 °C.

Para Cartagena se prevé cielo entre ligera y parcialmente cubierto y tiempo seco. La temperatura máxima alcanzará los 35 °C.

En Bucaramanga se espera cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibles lluvias moderadas a fuertes durante la noche. La temperatura máxima será de 30 °C.

En Medellín se prevé cielo parcial a mayormente nublado, con probables lluvias ligeras a moderadas durante la noche. La temperatura máxima alcanzará los 28 °C.

Para Tunja se estima cielo entre parcial y mayormente nublado, con probables lluvias entre ligeras y moderadas en la tarde. La temperatura máxima será de 19 °C.

En Cali se esperan condiciones de cielo parcial a mayormente nublado, con posibilidad de lluvias entre ligeras y moderadas durante la noche. La temperatura máxima alcanzará los 31 °C.

Finalmente, en Popayán se prevé cielo parcial a mayormente nublado, con probables lloviznas y lluvias ligeras durante la mañana. La temperatura máxima será de 25 °C.

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En Bogotá para la mañana se espera tiempo seco con abundante nubosidad y una temperatura máxima cercana a los 20 °C.

En la tarde se prevén lluvias ligeras y lloviznas en sectores del norte y occidente de la capital, especialmente en localidades como Suba, Usaquén, Engativá, Fontibón y Usme.

Durante la noche regresarían las condiciones secas, aunque no se descartan lloviznas dispersas en el norte de la ciudad.