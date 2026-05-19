Cambios históricos en el clima de Latinoamérica impactaron a Colombia: Uno de los años más cálidos

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) presentó al país las principales conclusiones de uno de los informes meteorológicos más importantes de América Latina sobre 2025. Se confirmaron hallazgos increíbles para muchos y predecibles para otros que advierten el cambio climático.

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Cinco hallazgos clave

2025 fue uno de los años más cálidos de la historia.

El Ideam explicó que, según el informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la temperatura media regional excedió en América Latina y el Caribe los +0,40°C al promedio de los últimos casi 30 años de la región (1991-2020).

Este hallazgo consolidó una tendencia de calentamiento global acelerado. 2024 fue el año más cálido en la historia del mundo, superando en cerca de +1,55°C en promedio a los niveles previamente categorizados como los más intensos (entre 1859-1900). Sin embargo, 2025 estuvo muy cerca del récord, superando a los años preindustriales en +1,44°C en promedio.

Eventos extremos más intensos y frecuentes

El estudio observó una mayor ocurrencia en intensidad en fenómenos climáticos extremos tales como las oleadas de calor, lluvias extremas, inundaciones, sequías prolongadas y ciclones intensos.

Ciudades como Mexicali, de México, alcanzaron el récord de 52.7 °C de temperatura, mientras que otras ciudades de Perú, Ecuador y México presentaron inundaciones severas. Esto, sin contar el huracán Melissa, primer huracán categoría 5 en impactar Jamaica.

Crisis hídrica creciente

México, el Caribe y el sur de Sudamérica se vieron afectados por las persistentes sequías. De tal forma que generó una alerta extrema en las condiciones hídricas; por ejemplo, en Bogotá hubo racionamiento de agua. Estos contrastes hidrológicos extremos también representan riesgos para la agricultura y la energía.

Retroceso acelerado de glaciares andinos

Se comprometió la seguridad hídrica de cerca de 90 millones de personas que dependen de estas reservas y en Colombia se evidenció notablemente esta problemática. El Ideam confirmó en marzo de 2026 la desaparición del glaciar de los Cerros de la Plaza, ubicado en la Sierra Nevada de Güicán o El Cocuy.

Océanos más cálidos y aumento del nivel del mar

Tanto en el mar Caribe (que limita con Colombia) como en el golfo de México, aumentó la tasa del nivel del mar en la costa atlántica norte de Suramérica, Centroamérica y el Caribe, que se mantuvo por encima del promedio mundial.

El calor fue realmente intenso en 2025. Foto: Ilustración generada por IA Bing Image Creator

Además, en Colombia puntualmente se presentó una alta variabilidad espacial y temporal de las lluvias. Las condiciones climáticas fueron intensas y tuvo episodios de precipitaciones intensas que causaron en zonas andinas y amazónicas, alternando con periodos secos en otras regiones.

El informe de la OMM destacó que, en el norte de América del Sur, incluida Colombia, han aumentado los episodios de precipitaciones fuertes y la ocurrencia de eventos extremos asociados al clima.

Además, se evidenció que los glaciares andinos continúan perdiendo masa a un ritmo acelerado. Esta tendencia afecta la seguridad hídrica de la región, tanto como los cambios en la disponibilidad del agua.