Desaparición de Yulixa Toloza: solicitarán a la Interpol que emita circular azul en contra de tres personas

Continúa la recolección de pruebas documentales, testimoniales y técnicas para ubicar a Yulixa Toloza, cuyo paradero se desconoce desde hace varios días después de que se sometiera a una cirugía estética en el sur de Bogotá.

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Los investigadores recolectan las declaraciones de varias personas para establecer los movimientos de la mujer. Igualmente, se están reuniendo los videos de varias cámaras de seguridad de establecimientos comerciales y de las vías de los departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander con el fin de determinar la ruta del vehículo que sacó a Yulixa Toloza de Beaty Láser Estética.

En las últimas horas, dos hombres fueron presentados ante un juez de control de garantías señalados de tener participación y conocimiento en el traslado de la mujer del centro estético en un vehículo particular.

El misterio que rodea la desaparición de Yulixa Toloza tomó un nuevo rumbo luego de que una pieza fundamental del rompecabezas saliera a la luz. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (Tomadas de redes sociales)

La Fiscalía General les imputará los delitos de desaparición forzada, y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Esto, al considerarse que habían sido contactados por los dueños del centro estético para que transportaran a la mujer —que salió casi inconsciente como han revelado varios testigos— en el mencionado carro.

Dicho vehículo apareció en las últimas horas en un parqueadero de la ciudad de Cúcuta, en Norte de Santander.

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Por esto, las autoridades colombianas le solicitarán a la Interpol que emita de manera urgente una circular azul para lograr la ubicación de varias personas que habrían participado en la desaparición de la mujer.

Esto, al considerar que una de las hipótesis que más ha tomado fuerza es que habrían cruzado la frontera con Venezuela para ocultarse.

En las últimas horas, como se ha podido establecer, ya se presentó el primer intercambio de información sobre la identidad de estas personas. Así como varios datos para su identificación.

Yulixa Toloza y la supuesta clínica desde la que desapareció. Foto: Foto 1: API / Foto 2: Noticias Caracol / Foto 3: API

Un testigo ya reveló que la dueña del centro estético y su esposo, los dos de nacionalidad venezolana, habrían entregado datos que confirmarían su salida del país.

Igualmente, la tercera persona que participó en el procedimiento estético y que no tenía ningún estudio o experiencia médica, también habría salido del país aprovechando la falta de controles en la zona fronteriza.