Se conoce pista clave sobre el carro vinculado a la desaparición de Yulixa Toloza: este habría sido el último rastro

Las autoridades continúan investigando la desaparición de Yulixa Consuelo Toloza, una mujer de 52 años que fue vista por última vez luego de someterse presuntamente a un procedimiento estético en un establecimiento ubicado en el sur de Bogotá. Las investigaciones avanzan con apoyo de cámaras de seguridad y testimonios recopilados.

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Según la información conocida hasta el momento, Yulixa salió de su vivienda en el barrio Islandia, en la localidad de Bosa, el pasado 13 de mayo. Su destino era un supuesto centro estético localizado en el barrio Venecia, donde al parecer se realizaría una intervención de lipólisis láser.

Sin embargo, cuando regresaron horas más tarde al lugar, Yulixa ya no se encontraba allí y ninguna persona les entregó información sobre su ubicación. Desde entonces, la mujer permanece desaparecida, pese a las labores de búsqueda adelantadas.

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En medio de las pesquisas, surgieron nuevos detalles sobre el vehículo en el que habría sido trasladada tras salir del lugar. De acuerdo con versiones reveladas por el Ojo de la noche de Noticias Caracol, un automóvil Chevrolet Sonic de color azul se convirtió en una de las principales piezas clave del caso, debido a que presuntamente habría sido utilizado para movilizar a la mujer.

Uno de los aspectos que investigan las autoridades está relacionado con el último rastro del vehículo en Bogotá. Según registros y cámaras de seguridad, el carro habría abandonado el sector de Venecia y continuado su recorrido por la Autopista Sur.

“Ese vehículo habría sido visto ayer —14 de mayo—, sobre la 1:00 de la tarde en la avenida Boyacá con calle 26, en dirección hacia el sur de la ciudad”, señaló Edward Porras durante la emisión del noticiero de las 6:00 a. m.

Además, un testigo aseguró haber observado a dos hombres sacar a Yulixa del establecimiento Beauty Láser Medicina Estética, en la localidad de Tunjuelito. Según indicó, la mujer aparentaba encontrarse en un delicado estado de salud después del procedimiento estético practicado en el lugar.

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“Cuando la vi salir, tenía la piel muy pálida y los labios oscuros, entre negros y morados. Parecía estar inconsciente. Me impactó que parecía un muerto”, relató uno de los testigos clave en la desaparición de la mujer de 52 años.

Por ahora, las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de la mujer y esclarecer exactamente lo sucedido en este caso.