Soligrey Gallego, la mujer que habría seducido a extranjeros por aplicaciones de citas. Uno de ellos apareció drogado y robado

Bogotá y Medellín son dos de los principales destinos turísticos para miles de extranjeros hombres. Estos llegan a las capitales cautivados por las hermosas mujeres colombianas; sin embargo, en algunos casos, infortunadamente, los extranjeros terminan siendo víctimas del crimen urbano.

Comunicado de la Fiscalía sobre el caso de Soligrey Gallego. Foto: Fiscalía

Algunas de estas mujeres aprovechan la confianza depositada por los extranjeros para cometer sus fechorías. Uno de estos casos —según la Fiscalía— es el de Soligrey Gallego.

Esta mujer, de acuerdo con el ente judicial, aprovechó el contacto que hizo con un francés a través de una aplicación de citas para seducirlo y convencerlo de que sostuvieran un encuentro.

El extranjero accedió, pero lejos de imaginar que el cruce de mensajes con Gallego se le iba a convertir en una de sus peores pesadillas.

La investigación de la Fiscalía arrojó que el extranjero, luego de conocerse personalmente con la mujer, fue víctima de robo.

Mujer señalada de contactar a ciudadanos extranjeros en Medellín a través de plataformas de citas para ganarse su confianza y posteriormente suministrarles sustancias tóxicas para despojarlos de sus pertenencias. Foto: Fiscalía

De acuerdo con la Fiscalía, en el reconocido sector de El Poblado, “el hombre recibió una bebida que lo dejó inconsciente y en estado de indefensión. Esta condición habría sido aprovechada por Gallego Caicedo para despojarlo de teléfonos celulares, una tableta electrónica, dinero efectivo en dólares y euros y tarjetas bancarias”.

Añadió el ente acusador que “En el curso de la investigación se conoció que, entre el 6 y el 7 de diciembre de 2025, los productos financieros del francés fueron utilizados para realizar cerca de 20 transacciones, transferencias y compras en diferentes establecimientos de comercio de la ciudad.

La mujer era señalada de drogar a sus citas para robarlas, según la Fiscalía. Imagen de referencia. Foto: AFP

“Personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) capturó a la mujer en el barrio Estadio de Medellín, en cumplimiento de una orden judicial. Entre tanto, un fiscal seccional, de acuerdo con los parámetros de la Ley 1826 de 2017 (Procedimiento Penal Especial Abreviado), le trasladó escrito de acusación por el delito de hurto calificado y agravado”, agregó la Fiscalía.

En medio del pleito judicial, dijo la Fiscalía que la procesada no aceptó el cargo y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.