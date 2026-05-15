Una adolescente logró escapar de la casa en la que, según la Fiscalía, habría sido sometida durante años a abusos sexuales, torturas, encierro y tratos inhumanos.

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Lo que durante 10 años habría ocurrido en silencio dentro de una vivienda de Ibagué, Tolima, terminó convertido en una investigación judicial que hoy causa indignación nacional.

La adolescente, que actualmente tiene 17 años, denunció que fue víctima de un ciclo prolongado de violencia, abuso sexual, tortura y aislamiento. La Fiscalía indico que esto fue presuntamente cometido “por su padrastro, Jhonathan David Pineda, de 36 años, y permitido por su propia madre, Edid Duarte Fuentes, de 37 años”.

De acuerdo con el ente acusador, los hechos habrían comenzado cuando la víctima tenía cerca de nueve años. Desde entonces, la menor habría sido sometida a constantes agresiones físicas, psicológicas y sexuales dentro de su propio hogar, sin poder asistir al colegio, tener amigos o mantener contacto normal con otras personas.

El caso salió a la luz luego de que la adolescente lograra escapar y pedir ayuda a las autoridades. Su denuncia permitió iniciar una investigación que se extendió por más de seis meses y que terminó con la captura de su madre y su padrastro, este 12 de mayo, en medio de un allanamiento realizado en el sector de Praderas de Santa Rita, en Ibagué.

Según reveló el ente investigador, la joven, al parecer, estuvo todo el tiempo atada a una cama con cadenas “como un animal”. Además, durante ese tiempo, habría sido víctima de abusos sexuales sistemáticos por parte de su padrastro.

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Las autoridades también señalaron que la adolescente habría quedado embarazada producto de esas agresiones y posteriormente obligada a abortar en dos oportunidades, tiempo después la obligaron a tener un métodos de planificación. La Fiscalía indicó además que, presuntamente, la menor fue sometida a múltiples formas de maltrato físico y psicológico dentro de la vivienda.

La Fiscalía sostuvo que la madre de la víctima no solo habría tenido conocimiento de lo que ocurría, sino que presuntamente permitió el ciclo de violencia y sometimiento contra su propia hija, afectando gravemente su integridad física, psicológica y sexual.

Tras recopilar testimonios, entrevistas y otros elementos materiales probatorios, las autoridades capturaron a la pareja señalada. Ambos fueron presentados ante un juez y la Fiscalía les imputó delitos como acceso carnal violento agravado, actos sexuales con menor de 14 años, violencia intrafamiliar agravada, aborto sin consentimiento, pornografía con menores e inducción al suicidio.

Por decisión judicial, los dos fueron enviados a prisión y podrían enfrentar una pena por 40 años, mientras tanto, avanza el proceso en su contra.