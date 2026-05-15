Videos de seguridad del centro de estética desaparecieron: sigue la búsqueda de Yulixa Toloza

Van dos días sin noticias de Yulixa Toloza, la mujer que llegó a un centro de estética en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá, para un procedimiento conocido como lipólisis láser y de la que no supo nada más.

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La Policía adelanta un proceso de búsqueda de la mujer, mientras la Fiscalía abrió una investigación por desaparición forzada. Sin embargo, llama la atención que en el centro de estética el dispositivo que almacena los videos de las cámaras de seguridad simplemente desapareció.

Los investigadores recuperan imágenes de otros establecimientos de comercio en la zona y donde aparentemente se observa que dos hombres llevan a Yulixa en brazos y hasta a un vehículo; luego desaparecen del video. Los testigos dijeron que la llevaban a un centro asistencial.

Familiares y amigos de la mujer aseguraron que hicieron varios recorridos por hospitales y clínicas cercanas y en ninguno de estos centros médicos dieron respuesta sobre su paradero o que en algún momento hubiese sido trasladada allí para una atención de urgencias.

Caso Yulixa Toloza: el revelador video previo a su desaparición. Foto: x

Medicina Legal aseguró que hasta el momento no ha recibido una persona con las características de Yulixa Toloza. Sus familiares estuvieron en el instituto forense tratando de encontrar información y la respuesta fue la misma: hasta este viernes en la mañana, no se encontraban cuerpos de mujeres sin identificar.

De los responsables y funcionarios del centro de estética hasta el momento no se sabe nada. Los dueños del inmueble donde funcionaba hace más de ocho meses el establecimiento aseguraron que no contestan los números de teléfono y tampoco se han comunicado para disponer lo que se encuentra en su interior.

La alcaldía de la localidad de Tunjuelito hizo lo propio y ordenó el sellamiento de ese establecimiento, mientras los investigadores llegaron al sitio para hacer varias inspecciones y recuperar elementos de prueba que ayuden a establecer qué fue lo que ocurrió con Yulixa en este centro de estética.

Nueva denuncia sobre el establecimiento en el que desapareció Yulixa Toloza. Foto: Composición SEMANA | Fotos: Redes sociales

Un video que se conoció mientras Yulixa permanecía en delicado estado de salud y quienes se encontraban en el centro de estética trataban de atenderla, se hizo viral en las redes sociales y así mismo angustió a sus familiares y amigos tras advertir las precarias condiciones en las que estaba.

Las labores de búsqueda se mantienen y hay una atención especial por parte de las autoridades para tratar de establecer no solo qué ocurrió con la mujer en este centro de estética, sino la responsabilidad que tendrían quienes la atendieron.