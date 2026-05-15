Cada 15 de mayo, Colombia conmemora el Día del Maestro, una fecha dedicada a reconocer la labor de cientos de miles de docentes que trabajan en colegios, universidades y distintos espacios educativos del país. La jornada volvió a tomar relevancia este 2026 con homenajes institucionales, mensajes oficiales y actividades organizadas por entidades educativas en diferentes regiones del territorio nacional.

El maestro que reta al mundo de hoy

Aunque actualmente la celebración hace parte del calendario tradicional colombiano, el origen de esta fecha se remonta a mediados del siglo XX y está relacionado con una decisión adoptada por la Iglesia católica y posteriormente oficializada por el Gobierno nacional. El Ministerio de Educación estableció que desde los años 50’s el 15 de mayo fuese el “Día de las Maestras y Maestros de Colombia”.

El motivo principal de la escogencia de esta fecha está asociado a la figura de San Juan Bautista de La Salle, sacerdote, teólogo y educador francés reconocido históricamente como patrono universal de los educadores. Justamente, en 1950, el papa Pío XII declaró a La Salle como patrono de los maestros, lo que impulsó la conmemoración en Colombia cada 15 de mayo.

Él es el patrón de los educadores. Foto: Diócesis de Córdoba - API

Posteriormente, el Gobierno colombiano oficializó la celebración mediante el Decreto 0996 de 1951 durante la presidencia de Laureano Gómez. Desde entonces, la fecha quedó institucionalizada como una jornada de reconocimiento al trabajo docente en el país.

El Ministerio de Educación destacó que la conmemoración busca reconocer “el trabajo, entrega y sacrificio” de quienes ejercen la labor docente y acompañan los procesos de formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en Colombia.

Profesores tienen nueva oportunidad en colegios públicos: así pueden aplicar a las más de 9.000 vacantes

Durante 2026, distintas entidades públicas y privadas organizaron actividades especiales para exaltar el papel de los maestros dentro de la sociedad colombiana. La Agencia Nacional Digital recordó este 15 de mayo que la fecha también busca resaltar el impacto de las nuevas tecnologías en los procesos educativos y en el fortalecimiento de habilidades digitales.

Actualmente, Colombia cuenta con más de 320.000 docentes vinculados al sistema educativo oficial, según cifras divulgadas previamente por el Ministerio de Educación. Las autoridades educativas han señalado que parte de los retos del sector continúan relacionados con formación docente, acceso a educación rural, infraestructura y estabilidad laboral.

Los maestros deben presentar diferentes pruebas para poder formar parte del sistema estatal. Foto: @Mineducación

Finalmente, este año, el Gobierno nacional anunció la apertura de 9.275 nuevas vacantes para docentes en colegios públicos del país como parte de estrategias orientadas a fortalecer la planta educativa oficial y mejorar las condiciones laborales del magisterio.

A pesar de esos desafíos, la fecha continúa siendo una de las conmemoraciones más representativas del calendario educativo colombiano. Cada año, colegios, universidades y entidades oficiales realizan homenajes, actos culturales y reconocimientos dirigidos a quienes desempeñan labores pedagógicas en todo el país.