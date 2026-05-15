Reaparece exparamilitar condenado por caso Jineth Bedoya, confiesa cómo participó en el asesinato de Manuel Cepeda y acepta cargos

En una audiencia concentrada de formulación de cargos a exparamilitares de la Casa Castaño en la Sala Penal del tribunal de Justicia y Paz realizada esta semana, reapareció Jesús Emiro Pereira Rivera, conocido como Huevo de Pisca, criminal condenado por los graves vejámenes a los que se le sometió a la periodista Jineth Bedoya.

En esta ocasión, el exparamilitar fue objeto de formulación de acusación por el magnicidio del senador Manuel Cepeda Vargas, papá del hoy candidato presidencial Iván Cepeda Castro, y otros delitos, los cuales decidió aceptar en su condición de coautor.

“Mi participación fue traer un carro en Medellín, escoltar a Pionono, que era el otro carro con el que iban a atentar contra Manuel. Yo venía en un carro solo; en esa época había muchos retenes de la Policía; eran los carros lujosos los que paraban. Yo me metía adelante para que me pararan y así pasara él y que pasara el carro que llevaba las armas; esa fue mi participación, creo que tengo condena por esto y ya lo he versado”, contó el exparamilitar en versión libre en Justicia y Paz el 19 de agosto de 2016.

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Huevo de Pisca, según tiene consignado la Fiscalía, también ha revelado que la orden del crimen supuestamente la dio el difunto jefe paramilitar Carlos Castaño.

Carlos Castaño, quien fuera el líder de las AUC. Foto: Colprensa

“La orden la dio Carlos Castaño”, dijo el exparamilitar, porque Castaño quería vengar el asesinato del general Carlos Julio Gil Coronado, ultimado en la vía entre Apiay y Villavicencio el 19 de julio de 1994 en hechos atribuidos a las extintas Farc-EP.

Y a pesar de que hay evidencias de que el crimen de Manuel Cepeda Vargas se cometió 20 días después —el 9 de agosto de 1994— en una alianza entre militares como los sargentos Hernando Medina Camacho y Justo Gil Zuñiga Labrador, pertenecientes a la inteligencia de la IX Brigada del Ejército y condenados por esos hechos, Huevo de Pisca ha dicho que Carlos Castaño tomó la decisión solo.

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También que él era solo un paramilitar encargado del área de finanzas de la Casa Castaño, que en ese rol participó en otros asesinatos, pagando sicarios y moviendo recursos para cometer graves crímenes.

Estuvo detenido durante varios años, fue excluido de Justicia y Paz y su nombre saltó a la opinión pública nuevamente en 2025 cuando se cumplieron 25 años del caso de la periodista Jineth Bedoya, sometida a graves vejámenes por Huevo de pisca y otros paramilitares, porque investigaba delitos cometidos por estos en la cárcel La Modelo.

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En ese momento, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) denunció que Huevo de pisca estaba en libertad y prófugo desde 2022 a pesar de haber sido condenado a 40 años de cárcel, lo que se traducía en un riesgo para la seguridad de Jineth Bedoya.

“La primera medida de reparación a favor de la periodista, en el marco de la sentencia de la Corte IDH —investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables de los crímenes— sigue sin cumplirse y deja en evidencia varios retrocesos. Cabe recordar que, previo a la sentencia de la Corte IDH, en 2019, se logró la condena a 40 años de prisión en contra de Jesús Emiro Pereira Rivera, alias Huevo de Pisca, pero el año pasado conocimos que fue puesto en libertad por las autoridades y se encuentra prófugo desde hace más de tres años”, señaló la Flip.

Jineth Bedoya Lima, periodista, escritora y activista contra la violencia de género. Foto: Guillermo Torres

Pero ya se sabe que el exparamilitar está compareciendo ante Justicia y Paz, donde ha aceptado crímenes en la búsqueda de los beneficios ofrecidos por ese modelo penal, mientras Jineth Bedoya tuvo que renunciar a sus reclamaciones al ver que la impunidad en su caso campea.