Expareja de Carlos Castaño reveló oscuro secreto de quien fue el jefe de las AUC. “Me decía: ‘no más preguntas’”

“Yo no entendía. Un día intenté preguntarle. Le dije: ‘pero no que el señor te cae mal y que lo odias’. Me decía: ‘no más preguntas’. Me cambiaba el tema y seguíamos con otro tema. ‘Eso no es de tu incumbencia y por tu seguridad es mejor que tú no sepas absolutamente nada’. Ok, yo me callaba”, afirmó en Más allá del silencio la expareja de Castaño.