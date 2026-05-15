Nueva denuncia contra Beauty Láser, supuesta clínica estética donde desapareció Yulixa Toloza

La desaparición de Yulixa Toloza sigue causando noticia a medida que se conocen detalles sobre el procedimiento al que se habría sometido la mujer de 52 años de la que hasta el momento se desconoce su paradero.

“Ya no había nadie, nos bloquearon”: el devastador relato de amiga de Yulixa Toloza tras desaparecer luego de liposucción

La denuncia del concejal David Saavedra

Los ojos están puestos en el establecimiento donde se vio a la mujer por última vez con vida. Aunque en su fachada se menciona que es una clínica estética, su registro mercantil en la Cámara de Comercio no lo evidenciaría, según denuncia el concejal de Bogotá David Saavedra.

El cabildante denunció en su cuenta de X que, según el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá consultado por él, el establecimiento que ofrecía procedimientos estéticos estaba inscrito como una peluquería para el tratamiento de belleza.

Saavedra reveló que la empresa estaba registrada ante la autoridad mercantil con el código CIIU 9602, que lo describe exactamente como ‘peluquería y otros tratamientos de belleza’.

Cámara de Comercio de Beauty Láser. Foto: Tomado de X: @SaavedraMDavid

“El establecimiento de donde desapareció Yulitza Toloza era una clínica de garaje, es lo que se refleja revisando el registro mercantil de la Cámara de Comercio de Beauty Láser en la localidad de Tunjuelito”, declaró el concejal.

Además, en Minuto60 agregó: “Un llamado también a la ciudadanía a que verifique con las autoridades de salud la legalidad de estos sitios donde se realizan los procedimientos”.

Finalmente, exhortó: “Rogamos porque las autoridades encuentren sana y salva a Yulixa, y pedimos que @SectorSalud intensifique sus operativos para desmantelar estas clínicas de garaje en Bogotá“.

Qué dice la Secretaría de Salud

La Secretaría de Salud adelantó investigaciones en el lugar, llamado Beauty Láser, y confirmó que no cuenta con la autorización para prestar este tipo de servicios. Detalló que el establecimiento no cuenta con el concepto sanitario favorable para realizar procedimientos médicos de esta naturaleza.

Además, reveló que espera la autorización de la Personería Distrital para ingresar al lugar y verificar las condiciones actuales en las que estaba operando el establecimiento.

¿Cuánto pagó Yulixa por la intervención?

Las amigas de Yulixa, quienes se han pronunciado y revelado los principales detalles de la desaparición de la mujer, especificaron que ella se sometió a un procedimiento conocido como liposucción láser, una técnica estética que utiliza tecnología láser para eliminar grasa localizada del cuerpo.

El precio de este tipo de procedimientos no está establecido en el país; sin embargo, información recopilada en varias clínicas de renombre consultadas muestra que el promedio de estas cirugías está en alrededor de $ 9 millones.

Aunque es importante precisar que el precio puede ser menor o mayor, dependiendo de la zona del cuerpo en la que se realice el procedimiento, con base en la publicidad del establecimiento Beauty Láser, que se divulga en redes sociales, Yulixa habría pagado $ 3,8 millones por adelantado.

Este sería el flayer publicitario del establecimiento. Foto: Redes sociales

En redes sociales circula la publicidad de la supuesta clínica estética y testimonios indican que el precio más alto que se cobraba en el establecimiento era de $ 5 millones.

El llamado a la ciudadanía

Las autoridades le hacen un llamado especial a la ciudadanía: “Es muy importante que las personas verifiquen, antes de realizarse cualquier procedimiento estético, si el establecimiento está autorizado y habilitado para prestar ese servicio”.

En Bogotá, la ciudadanía puede acceder a esta información oficial a través de: www.saludcapital.gov.co/Documents/Prest. En este documento, cualquier persona puede consultar el listado de IPS y centros estéticos autorizados.