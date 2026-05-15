Habla propietaria del edificio donde fue operada Yulixa Toloza: contó detalles de la dueña del centro estético

El caso de Yulixa Toloza sigue dejando más preguntas que respuestas; pasan las horas y no se sabe nada de ella. La mujer, de 52 años, desapareció tras practicarse un procedimiento estético en un establecimiento llamado Beauty Laser, ubicado en el barrio Venecia, en la ciudad de Bogotá.

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Pese a que ya se ha realizado una gran búsqueda, todavía se desconoce su paradero y no se tiene ninguna pista clave sobre dónde puede estar. A esto se suma que una de sus amigas aseguró que estaba en delicado estado de salud después de la lipólisis con láser que se le practicó.

Hasta el momento, las autoridades no han logrado ubicar a la dueña del centro estético, quien supuestamente habría salido del sitio con unos menores de edad, maletas con dinero y hasta las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Yansen García, propietaria del edificio en el que se encontraba la supuesta clínica, reveló detalles de esta mujer, de quien hasta el momento no se tiene ningún rastro.

Desaparecida tras cirugía estética: el rastro de Yulitza Toloza se perdió en Venecia. Foto: @Marovaan

En diálogo con la emisora La FM, la dueña del inmueble confirmó que esta persona tenía arrendado el tercer piso de la estructura. Allí, precisamente, era donde funcionaba el centro estético y donde además la mujer también dormía.

“Llevaba ocho meses viviendo aquí. Se mostraba como una persona de bien, normal, común y corriente. Cumplía con el arriendo y nunca sospeché nada“, comentó.

En ese sentido, dejó en claro que no sabe dónde está en estos momentos, ya que no le dejó ninguna información al respecto. “Ellos simplemente desaparecieron y no sabemos nada“, agregó.

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Las autoridades continúan con la búsqueda de la dueña de la supuesta clínica, así como de las personas que trabajan allí, porque ellos pueden ayudar a esclarecer cuál es el paradero de la Yulixa.

De hecho, en las últimas horas se conoció el testimonio de un hombre que dijo haber visto el momento en el que sacaron a Toloza del establecimiento. Al parecer, de acuerdo con lo dicho, la subieron a un carro y se la llevaron.

Yulixa Toloza y la supuesta clínica desde la que desapareció. Foto: Foto 1: API / Foto 2: Noticias Caracol / Foto 3: API

Posteriormente, una de las amigas recibió unos mensajes que supuestamente provenían del celular de la mujer, pero que no estaban bien escritos. Allí, presuntamente, ella menciona que la trasladaron hasta una clínica, pero esto no fue así.

Por el momento, las autoridades están revisando las cámaras de seguridad y los mencionados mensajes para encontrar alguna pista que los conduzca al paradero de Yulixa.