Estas son las recomendaciones para evitar estresarse al momento de parquear un carro

Algo que destaca mucho de la movilidad de Colombia son los clásicos inconvenientes al estacionarse en las principales ciudades del país. La búsqueda de un parqueadero marcado con congestionamientos viales, constantes sonidos de claxon para agilizar el recorrido o los tráficos que se generan a ‘hora pico’ son varias de las razones por las que genera en conductores síntomas de estrés.

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Es ante ello que varios expertos y organizaciones del sector automotor recomiendan implementar una serie de hábitos y estrategias que ayudan a facilitar el proceso y brindar una mejor experiencia para el conductor.

Consejos clave para encontrar un parqueadero y prevenir el estrés

De acuerdo con la marca de automóviles Renault, existen varias formas para evitar un caso de estrés al momento de buscar un parqueadero en medio del inconveniente de que el conductor se presente

Uso de apps de estacionamiento

Uno de los más destacados es el uso de aplicaciones que permiten conocer los puntos de parqueo más rápidos. Varias de estas plataformas móviles, como Waze y Google Maps, tienen la capacidad de indicar cuáles son las zonas más congestionadas, previniendo al conductor de buscar rutas alternas para llegar a su destino.

El uso de aplicaciones de navegación ayuda a identificar zonas de alta congestión y posibles espacios de estacionamiento en entornos urbanos. Foto: Renault - API

Estas apps también poseen la capacidad de informar las zonas de parqueo cercanas y zonas reguladas de estacionamiento. Además, cuentan con datos para avisar los horarios disponibles de estos parqueos.

Habilidad y conocimiento del conductor

No hay que siempre depender de la tecnología, ya que existen ocasiones en que la destreza humana permite encontrar un parqueadero de manera más eficiente.

Una de las principales recomendaciones que realiza Renault es ampliar el radio de búsqueda desde un comienzo, buscando estacionarse en calles cercanas al destino para prevenir dar vueltas que terminen afectando al conductor.

Expertos recomiendan conocer el entorno y los horarios de la ciudad para encontrar parqueadero con mayor facilidad y menos estrés. Foto: Getty Images

Otra es observar y detectar el entorno, ya que permite identificar señales como salida de otros vehículos, aumentando las posibilidades de encontrar un hueco disponible.

Finalmente, es claro conocer el ambiente de la ciudad en horarios específicos donde determinadas zonas tienen una mayor o menor congestión dependiendo de la hora.

Conocer su propio vehículo

Un factor importante a tener en cuenta es el mero conocimiento del vehículo, sobre todo el tamaño de este, ya que influye bastante en la facilidad para estacionarse y buscar un espacio.

No es lo mismo buscar un parqueadero para un carro que para una camioneta de alta gama, sobre todo si conduce por sitios estrechos que compliquen la movilidad, por lo que buscar un sitio que se acomode a las características del automóvil es vital para evitar un caso de estrés.