Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín se alistan para ver uno de los estadios más modernos del país: así van las obras

El fútbol colombiano se alista para ver una obra de primer nivel en próximos días, que le caerá muy bien al deporte del país y al departamento de Boyacá. Las instituciones públicas de esta región de Colombia avanzaron con la idea de poder entregar el Estadio de Sogamoso sin complicaciones y siendo uno de los escenarios más modernos del país.

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Este trabajo de remodelación fue posible gracias a los recursos de la Gobernación de Boyacá y la Alcaldía de Sogamoso. Según informes oficiales, las obras en el Estadio del Sol ya alcanzan un 94% de ejecución y se proyecta como uno de los escenarios deportivos más importantes de Boyacá y del interior del país.

Así se ve el estadio de Sogamoso. Foto: Gobernación de Boyacá

Este proyecto articulado por las entidades anteriormente mencionadas, cumplirá con todos los requerimientos técnicos que exige la Dimayor y recomienda la FIFA para tener Liga profesional. Desde hace un año, delegados de la entidad que regula el fútbol colombiano han hecho visitas al municipio de Sogamoso para verificar las obras y que cada ítem técnico se pueda cumplir a cabalidad. Es cuestión de tiempo y ajustan detalles para que el Estadio del Sol pueda ser entregado de forma oficial.

Estadio del Sol en Sogamoso Foto: Gobernación de Boyacá

Para el desarrollo de las obras en el estadio de Sogamoso, la Gobernación de Boyacá destinó cerca de 16 mil millones de pesos provenientes del Sistema General de Regalías. Esos recursos permitieron ejecutar mejoras estructurales y complementos de infraestructura para cumplir con fecha de entrega y los requerimientos que exige la Dimayor.

Según esa administración departamental, el estadio de Sogamoso ofrecerá instalaciones modernas, gramilla en óptimas condiciones, camerinos de primer nivel, ubicación acorde en el municipio, espacios para los medios de comunicación y graderías que alcanzan los 6 mil espectadores.

Estadio del Sol para Patriotas Boyacá

Se cree que el club que será reubicado en este estadio es Patriotas Boyacá, que dejará La Independencia de Tunja y comenzará a hacer de local en el Estadio del Sol en Sogamoso, dejando el escenario deportivo de la capital para el Boyacá Chicó. Actualmente, el equipo lancero está en la segunda división y espera poder ascender a la Liga Betplay en el 2027.

Camerinos del Estadio del Sol. Foto: Gobernación de Boyacá

Según Boyacá 95.6 FM, continúan las conversaciones con la Federación Colombiana de Fútbol para gestionar la realización de un amistoso de la Selección Colombia en Sogamoso contra Patriotas Boyacá. Se trabaja en algunos procesos administrativos y adecuaciones adicionales para preservar la infraestructura del nuevo símbolo del deporte boyacense.

Estadio del Sol en Sogamoso Foto: Gobernación de Boyacá

La intención de las autoridades del departamento y el municipio es inaugurar oficialmente el Estadio del Sol durante la celebración del cumpleaños de Sogamoso, conocido como el ‘Día de la Sogamoseñidad’, el próximo 6 de septiembre, mismo día que se plantea un amistoso con la Selección Colombia.