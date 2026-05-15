Josen Escobar se iría a una de las mejores ligas del mundo: América de Cali adelanta detalles de su fichaje

El mercado de pases del fútbol internacional empieza a moverse con fuerza en medio del remate de temporada y con el Mundial 2026 a menos de un mes. América de Cali apuesta por ser protagonista y se perfila como uno de los grandes de Colombia que tendrá que confeccionar una mejor nómina para volver a la pelea por los títulos.

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La joya de la corona del conjunto escarlata tiene nombre propio y su salida hacia el exterior parece inminente. Es el talento a mostrar y exportar. El joven mediocampista Josen Escobar ha despertado el interés formal de poderosos clubes del continente, dispuestos a hacerse con sus servicios.

El canterano Josen Escobar surgido de las divisiones menores del cuadro vallecaucano, a sus 21 años de edad está listo para dar el salto definitivo en su carrera profesional. Cabe recordar que el jugador ya tuvo una pasantía por la Liga de Arabia Saudita, pues duró seis meses en el 2025 en Al-Ettifaq.

Josen Escobar, del América, marca al artillero de Once Caldas, Dayro Moreno, en el partido de la fecha tres de la Liga Betplay I-2026. Foto: José Luis Guzmán

Josen ha sido pieza clave en el andamiaje del equipo en la Liga BetPlay bajo las órdenes del técnico David González, es seguido de cerca por emisarios internacionales debido a su polivalencia en el terreno de juego, su gran despliegue físico desde el interior y su madurez táctica.

El destino del mediocampista samario estaría nada más y nada menos que en el fútbol brasileño, catalogado por los expertos como una de las mejores ligas de todo el planeta por su alta competitividad y su músculo financiero. La información de las últimas horas apuntan a que el Brasileirao sería el siguiente paso en la trayectoria de Escobar, una vitrina inmejorable para seguir proyectando su fútbol a nivel internacional y ganarse un lugar en la órbita de la Selección Colombia.

Josen Escobar iría al fútbol brasileño

De acuerdo con reportes entregados en la red social X por el periodista especializado en fichajes, Felipe Sierra, las directivas del América de Cali ya se encuentran abiertas a escuchar propuestas formales por el jugador, con Brasil tratando de inquietar y cerca de lanzar ofertas.

Pantallazo X Foto: @PSierraR

La intención del club no es cerrarle las puertas a su canterano, sino adelantar una negociación beneficiosa para todas las partes que le permita asegurar un porcentaje de una futura venta. En estos momentos, Josen Escobar está valorado en 1.5 millones de euros en Transfermarkt.

Los dos gigantes del balompié de Brasil que ya han preguntado condiciones son el Internacional de Porto Alegre y el Atlético Mineiro. Ambas escuadras buscan potenciar sus zonas medulares para el segundo semestre del año y ven en la juventud de Escobar una inversión de presente y de muchísimo futuro, incluso con convocatorias a la Selección Colombia en un nuevo ciclo tras el Mundial 2026.

Las próximas semanas serán cruciales para determinar cuál de los dos clubes presenta la oferta económica más seductora para el entorno del futbolista.

Uno de los mejores volantes del fútbol colombiano

La cotización de Josen Escobar en el mercado internacional no es una casualidad. Su rendimiento en la cancha lo ha consolidado como uno de los mejores volantes del rentado local y el tándem con Rafael Carrascal ha potenciado sus cualidades. Su impecable lectura de juego y su capacidad para iniciar limpiamente desde el fondo son cosas que en Brasil no pasan desapercibidas.

Josen Escobar con América de Cali. Foto: Oficial América de Cali

Vale resaltar que según el último informe del prestigioso Centro Internacional de Estudios Deportivos (CIES), el canterano americano se ubica como el segundo jugador mejor valorado de toda la Categoría Primera A en Colombia.

Este respaldo estadístico ratifica por qué los grandes de Sudamérica están tocando la puerta de los “Diablos Rojos” para quedarse con una de las realidades más brillantes del balompié nacional.