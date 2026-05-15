La reacción de Hugo Rodallega tras volver a quedar fuera de la Selección Colombia: esto dijo

Llegó el pronunciamiento de Hugo Rodallega, delantero y figura indiscutida de Santa Fe, tras volver a quedar por fuera de la Selección Colombia. El delantero de 40 años no integra la prelista tricolor para el Mundial 2026.

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Por las actuaciones de Rodallega en el último tiempo, la prensa y los aficionados empezaron el debate: ¿Y si llaman a Hugo a la Selección Colombia para el Mundial 2026? Sin embargo, ya no podrá ser.

De hecho, se completan ya varios años desde la última vez que Rodallega fue llamado a Selección Colombia. Ni cuando estuvo en el extranjero, destacándose en países como Inglaterra o Turquía, tuvo el aval de entrenadores como José Pékerman, y ahora Néstor Lorenzo.

Hugo Rodallega con la Selección Colombia en 2007. Foto: Colprensa

“Tengo un dolor desde hace 12 años ya”: Hugo Rodallega

Este viernes, 15 de mayo, un día después de que saliera la prelista de la Selección Colombia al Mundial 2026, Hugo Rodallega habló con El Súper Combo del Deporte y tocó varios temas: la eliminación al América de Cali y su no llamado por parte de Néstor Lorenzo fueron unos de ellos.

“Yo estoy haciendo goles ahora acá en Santa Fe, tengo un presente espectacular, pero eso no es de ahorita, yo ya llevo muchos años haciendo goles, siendo goleador en todos lados, en Brasil fui goleador, en Turquía fui goleador, en Inglaterra fui goleador e igual no me llevan a la selección. Entonces yo creo que ya la cosa pasa por otro aspecto, no sé cuál sea el factor que utilizan para yo no ser tenido en cuenta, eso ya lo dejo a criterio o a consideración de los que deciden”, afirmó Rodallega.

Y añadió: “Yo tengo un dolor desde hace como 12 años ya. (...) Que yo sepa, yo no he tenido ningún problema ni con entrenadores, ni con la dirigencia de la Federación”.

A Hugo le preguntaron por la situación de Roger Martínez, delantero colombiano del Al-Taawon FC en Arabia Saudí, que tampoco fue incluido en la prelista de la Selección Colombia y, en consecuencia, escribió un explosivo mensaje en su cuenta de Instagram. Sin embargo, Rodallega no entró en polémica y afirmó que él respeta las formas de expresión de cada persona.

Así las cosas, la Selección Colombia vuelve a ser esquiva para Rodallega, pero el experimentado delantero sigue concentrado con Santa Fe. Están en las semifinales de la Liga BetPlay, donde enfrentarán a Junior, y también continúan en pelea por clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores.