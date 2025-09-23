Suscribirse

Nación

La Fiscalía logró la captura de las ‘tomaseras’ de abuelos en Manizales. Fueron enviadas a la cárcel

Se les atribuyen eventos delictivos donde se apropiaron de elementos avaluados en más de 40 millones de pesos.

Redacción Semana
23 de septiembre de 2025, 11:07 p. m.
La Fiscalía logró la captura de las “tomaseras” de abuelos en Manizales
La Fiscalía logró la captura de las “tomaseras” de abuelos en Manizales | Foto: Fiscalía

Nadia Mireya Gómez Niño, Paula Andrea Ladino Mota y Alejandra Morales Marulanda fueron identificadas como las presuntas responsables de robar a adultos mayores bajo la conocida y peligrosa práctica del uso de escopolamina. Las ‘tomaseras’ de abuelos en Manizales, fueron capturadas y judicializadas.

De acuerdo con la Fiscalía, las tres mujeres serían las posibles responsables de contactar a hombres mayores, ganarse su confianza y suministrarles medicamentos para dejarlos inconscientes y quitarles sus pertenencias en Manizales, departamento de Caldas. A esta práctica se le conoce coloquialmente como ‘tomasera’.

Frustran plan de dos mujeres dedicadas a escopolaminar en la Zona Rosa de Bogotá
Frustran plan de mujeres dedicadas a escopolaminar. | Foto: Policía Nacional

“Uno de los eventos delictivos que se les atribuye ocurrió el pasado 7 de junio. Gómez Niño habría ubicado a su víctima por redes sociales y viajado de Bogotá a Manizales para asistir a una fiesta en su vivienda del barrio La Sultana”, dijo la Fiscalía mientras explicó cómo asaltaron al adulto mayor y en su propia casa.

En el inmueble, la mujer presuntamente le entregó una bebida con una sustancia diluida que lo dejó en estado de indefensión y permitió arrebatarle cadenas de oro, celulares, dinero en efectivo y distintos artículos avaluados en 34.500.000 pesos.

“Otro hecho conocido en el curso de la investigación sucedió el 1 de junio de este año. Abordaron a dos hombres en el Parque Olaya, los convencieron de ir a una casa del sector de Villa Luz y les proporcionaron un medicamento con el que perdieron la consciencia”, señaló el ente acusador al advertir que en este caso a las víctimas les quitaron dinero en efectivo y objetos avaluados en más de seis millones de pesos.

Contexto: Capturan en Medellín a la ‘reina de la escopolamina’: sus principales víctimas eran extranjeros. Así operaba

En las audiencias de control de garantías, la Fiscalía presentó todos los elementos de prueba que incluyeron declaraciones e interceptaciones y videos de seguridad para advertir que las tres mujeres serían responsables de los casos de hurto bajo la peligrosa modalidad que incluye el uso de escopolamina.

“Por todo lo anterior, un fiscal de la Seccional Caldas imputó a las tres mujeres el delito de hurto calificado y agravado. Los cargos no fueron aceptados. Por disposición de un juez de control de garantías, dos de las procesadas recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario”, señaló la Fiscalía.

Un nuevo hecho de inseguridad se reportó en la mañana de este lunes, 7 de octubre, en Medellín, en el que estuvieron involucrados tres norteamericanos y una venezolana, quienes fueron víctimas de la escopolamina y posterior hurto.
El uso de escopolamina se ha popularizado en hechos de hurto en las principales ciudades del país. | Foto: Suministrada

Para la Fiscalía, las tres mujeres representan un peligro para la sociedad. La actividad a la que se dedicaban incluía poner en riesgo la vida de las víctimas, más allá de robarle sus pertenencias, por eso insiste en que era necesario mantenerlas privadas de la libertad y así garantizar la seguridad de sus víctimas.

