La Fiscalía logró la captura de las ‘tomaseras’ de abuelos en Manizales. Fueron enviadas a la cárcel

Nadia Mireya Gómez Niño, Paula Andrea Ladino Mota y Alejandra Morales Marulanda fueron identificadas como las presuntas responsables de robar a adultos mayores bajo la conocida y peligrosa práctica del uso de escopolamina. Las ‘tomaseras’ de abuelos en Manizales, fueron capturadas y judicializadas.

De acuerdo con la Fiscalía, las tres mujeres serían las posibles responsables de contactar a hombres mayores, ganarse su confianza y suministrarles medicamentos para dejarlos inconscientes y quitarles sus pertenencias en Manizales, departamento de Caldas. A esta práctica se le conoce coloquialmente como ‘tomasera’.

Frustran plan de mujeres dedicadas a escopolaminar. | Foto: Policía Nacional

“Uno de los eventos delictivos que se les atribuye ocurrió el pasado 7 de junio. Gómez Niño habría ubicado a su víctima por redes sociales y viajado de Bogotá a Manizales para asistir a una fiesta en su vivienda del barrio La Sultana”, dijo la Fiscalía mientras explicó cómo asaltaron al adulto mayor y en su propia casa.

En el inmueble, la mujer presuntamente le entregó una bebida con una sustancia diluida que lo dejó en estado de indefensión y permitió arrebatarle cadenas de oro, celulares, dinero en efectivo y distintos artículos avaluados en 34.500.000 pesos.

“Otro hecho conocido en el curso de la investigación sucedió el 1 de junio de este año. Abordaron a dos hombres en el Parque Olaya, los convencieron de ir a una casa del sector de Villa Luz y les proporcionaron un medicamento con el que perdieron la consciencia”, señaló el ente acusador al advertir que en este caso a las víctimas les quitaron dinero en efectivo y objetos avaluados en más de seis millones de pesos.

En las audiencias de control de garantías, la Fiscalía presentó todos los elementos de prueba que incluyeron declaraciones e interceptaciones y videos de seguridad para advertir que las tres mujeres serían responsables de los casos de hurto bajo la peligrosa modalidad que incluye el uso de escopolamina.

“Por todo lo anterior, un fiscal de la Seccional Caldas imputó a las tres mujeres el delito de hurto calificado y agravado. Los cargos no fueron aceptados. Por disposición de un juez de control de garantías, dos de las procesadas recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario”, señaló la Fiscalía.

El uso de escopolamina se ha popularizado en hechos de hurto en las principales ciudades del país. | Foto: Suministrada