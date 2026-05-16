Fenómeno de El Niño enciende las alarmas en Colombia: Ideam advirtió que llegaría antes de lo previsto y sería “muy fuerte”

El Gobierno nacional advirtió que el fenómeno de El Niño podría presentarse en Colombia antes de lo esperado y alcanzar una intensidad entre “fuerte” y “muy fuerte”. El anuncio fue realizado durante una rueda de prensa liderada por la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez; la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry, y el director de la UNGRD, Carlos Carrillo.

Las autoridades señalaron que el país enfrenta actualmente un comportamiento climático fuera de lo habitual, marcado por temperaturas elevadas, reducción de lluvias y cambios en los patrones climáticos tradicionales. Según explicaron, estas condiciones se están registrando incluso antes de que el fenómeno se consolide oficialmente.

Durante la intervención, el Ideam indicó que organismos internacionales incrementaron de manera considerable la probabilidad de formación de El Niño. De acuerdo con la NOAA, de Estados Unidos, la posibilidad pasó del 62 % al 82 %, lo que abre la puerta a que el fenómeno inicie desde junio y no únicamente en la segunda mitad del año, como se había estimado inicialmente.

El Fenómeno de El Niño puede ocasionar que los niveles de algunos ríos desciendan de forma rápida. Foto: Colprensa

“Lo que ocurrió el día de ayer es que tuvimos una actualización de los centros internacionales oficiales que hablan de un aumento de la probabilidad de que El Niño pueda incluso darse mucho antes, es decir, que pudiera empezar incluso el próximo trimestre”, señaló la directora del Ideam.

Además, Ghisliane Echeverry alertó que la llegada del fenómeno de El Niño coincide con un momento crítico para Colombia, debido a que varias regiones ya presentan escasez de lluvias y reducción en los niveles de ríos y cuencas hidrográficas. Según explicó, estas condiciones aumentan la vulnerabilidad del país frente a posibles sequías y altas temperaturas.

La directora del @IdeamColombia, Ghisliane Echeverry, presentó un análisis técnico en el que se muestra una probabilidad de fenómeno #EINiño para el trimestre mayo-junio-julio, del 82 %, y podría alcanzar cerca del 96 % hacia finales de 2026.



Y resaltó además que es posible que… pic.twitter.com/52MA26pPMZ — MinAmbiente Colombia (@MinAmbienteCo) May 15, 2026

El Ideam señaló que entre junio y agosto, meses caracterizados normalmente por menores precipitaciones, las lluvias estarían por debajo de los promedios habituales en gran parte del territorio nacional. La entidad indicó que el panorama seco se ha intensificado progresivamente y que sus efectos ya se sienten en diferentes zonas del país.

Las regiones Pacífica, Andina y Caribe serían las más afectadas por el incremento de las temperaturas y la disminución de las lluvias. De acuerdo con la directora del Ideam, durante mayo se han registrado marcas históricas de calor, especialmente en el Caribe colombiano, donde algunas estaciones meteorológicas reportaron temperaturas máximas que no se observaban desde hace varias décadas.

Colombia ha presentado condiciones anómalas en materia climática en el 2026. Foto: Ideam API

La funcionaria también recordó que el comportamiento climático de este año ha sido atípico desde comienzos de 2026. Aunque enero suele ser un mes seco en gran parte del país, en esa ocasión se registraron lluvias superiores a las esperadas.

Sin embargo, el panorama cambió de forma marcada entre marzo y mayo, periodo en el que normalmente aumentan las precipitaciones, pero que este año presentó condiciones más secas de lo habitual.

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“Lo histórico es que marzo, abril y mayo sean meses con lluvia significativa y lo que hemos visto son anomalías negativas”, precisó.

De acuerdo con lo señalado, esta situación refleja que varias regiones no alcanzaron los niveles de lluvia previstos, lo que comenzaría a afectar la disponibilidad de agua y a generar preocupación sobre los recursos hídricos, pese a que en muchas cuencas aún no existen declaratorias oficiales de sequía.