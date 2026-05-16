Nuevo temblor sacude Cundinamarca hoy sábado 16 de mayo: las autoridades mantienen monitoreo

Este sábado 16 de mayo se registró un temblor en Colombia, según los reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC), específicamente en el departamento de Cundinamarca.

El sismo más reciente tuvo como epicentro el municipio de Paratebueno, Cundinamarca. De acuerdo con el SGC, el movimiento telúrico se registró alrededor de las 4:05 a. m., con una magnitud de 2.5 y una profundidad superficial.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-05-16, 04:05 hora local Magnitud 2.5, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Paratebueno - Cundinamarca, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/YE2cMeQmex — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) May 16, 2026

“Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-05-16, 04:05 hora local Magnitud 2.5, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Paratebueno - Cundinamarca, Colombia“, fue el reporte publicado por el SGC a través de la red social X.

Hasta el momento, no se han reportado daños materiales desde de los organismos de socorro, tanto a nivel local como departamental.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) es la institución responsable de monitorear la actividad sísmica en el territorio nacional. Debido a su ubicación geográfica, Colombia se encuentra en una zona de alta sismicidad, por lo que los sismos son fenómenos relativamente comunes.

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¿Se han registrado más temblores en la mañana de este sábado?

Según la información compartida por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), hasta el momento se han registrado tres sismos. El primero ocurrió alrededor de las 3:13 a. m. y el segundo hacia las 4:00 a. m.; ambos tuvieron como epicentro el municipio de Los Santos, en Santander.

Aunque el primero tuvo una profundidad de 151 y el segundo de 145, las autoridades no han reportado daños materiales ni situaciones de gravedad.

Hay varias regiones de Colombia en la que los sismos se registran con mayor fuerza. Foto: AFP

¿Cómo actuar durante un sismo?

El SGC recomienda conservar la calma ante cualquier movimiento telúrico, ya que una actitud tranquila facilita una reacción más segura y eficaz. Si se encuentra dentro de una edificación con condiciones estructurales adecuadas, busque protección cerca de columnas, bajo escritorios resistentes o en zonas previamente designadas como seguras. Evite situarse cerca de ventanas u objetos que puedan caer.

La entidad también insiste en la importancia de evacuar con prontitud y precaución, evaluando el entorno para identificar posibles amenazas. Durante la evacuación, no utilice ascensores y evite ubicarse en marcos de puertas, ya que estos pueden colapsar al disipar la energía del sismo.

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