Videos | Así se vivió el fuerte temblor de este jueves, 14 de mayo: se sintió en más de 5 ciudades de Colombia

El Servicio Geológico Colombiano reportó en la mañana de este jueves un fuerte movimiento telúrico en el país. El evento sísmico que tuvo como epicentro El Litoral del San Juan (Docordó), en Chocó, se sintió en diferentes ciudades del territorio nacional.

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El SGC informó en su boletín definitivo que el evento sísmico inició a las 7:48 de la mañana, con una magnitud de 5,6 puntos en la escala de Richter. Además, detalló que el evento tuvo una profundidad de 112 km.

Los ciudadanos de diferentes ciudades del país reportaron que se sintió el movimiento en varias regiones colombianas, siendo la Andina una de las más mencionadas.

Medellín

Medellín fue una de las ciudades principales en donde se sintió el movimiento de la tierra. Aunque, hasta el momento, el DAGRD, entidad distrital que responde a las emergencias en la capital antioqueña, no reporta hasta el momento afectaciones por el evento sísmico.

Los mismos antioqueños ya empiezan a reportar evidencia gráfica de cómo se sintió el temblor en sus residencias y oficinas.

Cali

La capital vallecaucana fue una de las ciudades en donde más se sintió este evento sísmico. Un ciudadano que estaba desde un piso noveno reportó cómo se movió todo a su alrededor cuando inició el temblor.

Muy fuerte el #temblor en cali, piso 9. Asi se vio al momento de haber iniciado. pic.twitter.com/vlfC1kBkup — Felipe813 (@AGutierrez613) May 14, 2026

Pereira

Las alarmas se encendieron en la capital de Risaralda; un video evidencia la angustia de algunos pereiranos quienes, estando cerca del epicentro del temblor, reportaron un fuerte movimiento de la tierra en la ciudad.

Manizales

Cientos de personas evacuaron sus oficinas en el centro de Manizales. Desde el territorio reportan cómo los ciudadanos se reúnen en la Plaza de Bolívar como medida preventiva ante las posibles réplicas.

#Manizales | A esta hora, cientos de personas evacúan los edificios del centro de Manizales y se reúnen en el punto de encuentro en la Plaza de Bolívar, luego del temblor registrado hace pocos minutos. pic.twitter.com/dtCEx2Z7u0 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 14, 2026

Tolima

Así como en gran parte del país, el centro de la ciudad empezó a aglomerarse tras las personas que empezaron a salir de las edificaciones para salvar su integridad. Desde las oficinas de la Gobernación se reportó cómo salían los colaboradores.

🚨 A esta hora evacúan las instalaciones de la Gobernación del Tolima luego del sismo de magnitud 5.5 reportado por el Servicio Geológico Colombiano.



Funcionarios y ciudadanos salieron preventivamente del edificio mientras se verifica si hay afectaciones. 👀#Temblor #Tolima pic.twitter.com/13Z0G5vR3o — ÁNGELES TELEVISIÓN (@angelestelev) May 14, 2026

Armenia

Los ciudadanos que se encontraban en los edificios del centro de Armenia empezaron a salir de las edificaciones; los videos evidencian cómo uno a uno empezaron a acudir a los puntos de encuentro para resguardarse de los estragos que puede dejar un movimiento telúrico de esta magnitud.

#Temblor Susto en #Armenia por el temblor sobre las 7:48 de la mañana de hoy jueves 14 de mayo con epicentro en Chocó y una magnitud de 5,6, En el centro las personas que estaban en los edificios salieron en medio del susto a las calles.

¿Sintió el sismo? pic.twitter.com/NwuyVhUmuo — Caracol Radio Armenia 1.150AM, 106.4FM (@radio_armenia) May 14, 2026

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En Bogotá, por ejemplo, los ciudadanos aseguran que no se sintió fuertemente el movimiento sísmico. Sin embargo, las autoridades se mantienen alerta ante posibles réplicas que, hasta el momento, no se han reportado.

Las entidades de riesgo y control no han reportado daños, muertos o lesionados causados por el temblor que sacudió la mañana de los colombianos.