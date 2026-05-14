Reportan fuerte temblor en Cali este jueves, 14 de mayo

Un fuerte temblor se sintió este jueves, 14 de mayo, en la ciudad de Cali, en Valle del Cauca, lo que tiene a las autoridades en máxima alerta. Hasta el momento no hay reporte de graves afectaciones.

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De acuerdo con el Servicio Geologico Colombiano, la magnitud fue de 5,5, se registró en Colombia y ocurrió a las 7:48 de la mañana, lo que causó pánico entre la ciudadanía. Su epicentro fue en el occidente del país, muy cerca del Valle del Cauca y lo sintieron en Cali y Medellín.

“Ante el sismo reportado hace pocos minutos en la ciudad, el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo se activó de inmediato para monitorear y hacer barrido en toda la ciudad para determinar si existe algún tipo de afectación. Hasta el momento, los organismos de socorro no reportan alguna novedad en Cali”, informaron desde la Alcaldía de Cali.

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Las autoridades en el departamento de Antioquia se encuentran revisando que no haya ocurrido una situación de gravedad por medio del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín.

“Luego del sismo registrado en los últimos minutos, en Medellín no se han reportado afectaciones. Seguimos verificando con estaciones de #BomberosMedellín. Reporte cualquier novedad a través de la línea 123″, señalaron.

Las autoridades tanto en Valle del Cauca como en Antioquia se encuentran en máxima alerta con el fin de atender cualquier situación que se pueda llegar a presentar luego de este movimiento telúrico.