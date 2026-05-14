Se conoce hipótesis del crimen de mamá y su hijo enterrados en su casa en Valle del Cauca: identifican al presunto responsable

Hay consternación en el municipio de Florida, en el Valle del Cauca, después de que fueran encontrados los cuerpos de una mamá y su hijo, quienes estaban desaparecidos desde hace varios días.

Terror en Florida, Valle del Cauca: encuentran a mujer y su hijo de 11 años enterrados en una casa

Las víctimas fueron identificadas como Mireyda Ordóñez Ortiz, de 35 años, y su hijo de 11 años.

A los dos se les perdió el rastro completo desde el pasado domingo, 19 de abril, momento en el que sus familiares los comenzaron a buscar de manera desesperada y avisaron a las autoridades, pero en un principio no se supo nada de ellos.

Todo cambió en la mañana de este miércoles, 13 de mayo, gracias a un olor que comenzó a desprenderse del interior de la vivienda en la que residían. Tras realizar la inspección, las autoridades confirmaron que estaban enterrados los dos cadáveres.

Miraida Ordóñez Ortiz y su hijo. Foto: Imagen del cartel con el que eran buscados.

Según las primeras informaciones, la mujer y su hijo habrían perdido la vida desde hace varios días, pero hasta el momento no se conocen las causas de su deceso; se está a la espera de los resultados de los análisis que practique Medicina Legal.

En medio de esto, se conoció de otra muerte que estaría vinculada al caso y que se habría dado en zona rural de Santander de Quilichao, en el norte del Cauca.

La comunidad hace algunos días y antes de que se descubrieran estos dos cuerpos enterrados, había reportado el hallazgo de un hombre que estaba sin vida.

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Los análisis confirmaron que se trataba de Marco Antonio Ramírez Alzate, de 26 años. Al parecer, este sujeto era la pareja sentimental de Mireyda Ordóñez y padrastro del pequeño de 11 años.

Según las primeras informaciones, esta persona tenía una herida en la zona orbital derecha y, además, en el sitio también fue encontrada una escopeta sin número de serie.

Tras el hallazgo de los cuerpos de la mujer y su hijo, las autoridades vincularon los dos casos y ya se tiene una hipótesis: todo apunta a que supuestamente Ramírez Alzate mató a los dos y, posteriormente, al parecer, se quitó su propia vida.

Las autoridades ya se encuentran investigando lo sucedido. Foto: Policía de Miami-Dade

Esto es por lo menos lo que se presume hasta el momento, teniendo en cuenta la cercanía que tenían las tres personas y lo que se conoce hasta el momento. No obstante, las investigaciones continúan adelante para esclarecer en su totalidad qué fue lo que ocurrió en este lamentable hecho.

Por ahora, los cadáveres de Mireyda Ordóñez y su hijo se encuentran en Medicina Legal, mientras que sus familiares esperan los trámites correspondientes para poder darles el último adiós a sus seres queridos.