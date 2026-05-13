Drástico giro en caso de la exreina Carolina Flores; destapan detalle clave sobre la suegra tras el crimen

La captura de Érika María Herrera en Venezuela volvió a poner el caso de Carolina Flores en el centro de la conversación pública, aumentando la atención de medios y usuarios en redes sociales que siguen de cerca cada novedad relacionada con la investigación.

Particular video que publicó la exreina Carolina Flores antes de ser asesinada en México: “¿A esto le tenía tanto miedo?”

De acuerdo con versiones entregadas por familiares y allegados de la exreina, el posible móvil del crimen estaría relacionado con una millonaria herencia que la joven recibió en 2024 tras la muerte de su padre, ocurrida dos años antes. Personas cercanas aseguraron que, desde entonces, comenzaron a intensificarse los conflictos y las tensiones en el entorno familiar.

Sin embargo, el caso volvió a tomar un giro inesperado después de las declaraciones entregadas por Javier Flores, tío de la víctima, durante una entrevista en MafianTV. El familiar cuestionó públicamente la actitud de Alejandro Sánchez, esposo de Carolina, durante el ataque ocurrido en el apartamento de Polanco.

Según expresó, la reacción del hombre no correspondería a la de alguien que presencia una tragedia de esa magnitud contra una persona a la que amaba, comentario que rápidamente generó debate en redes sociales y despertó nuevas dudas entre quienes siguen el caso.

Por este mismo camino, la creadora de contenido La Parcera Justin, que fue citada por Radio fórmula y Reporte Índigo, expuso unas supuestas cartas que habría escrito la suegra de Carolina Flores mientras se escondía en Venezuela, plasmando que tuvo cómplices tras el crimen.

La mujer, luego de huir de México, se habría mantenido en contacto con su hijo y sus hermanos a través de textos, en los que contaba un poco de su experiencia en el país latino.

“Las cartas en donde mantenía comunicación con su hijo y también con sus hermanos, que le seguían enviando dinero a Venezuela”, dijo la creadora de contenido en un post.

Al plasmar lo que decían esas supuestas cartas, se mostró cómo se refería a los hermanos y cómo ellos le enviaban dinero para mantenerse . De ser real, habría cómplices en el caso, mostrando que la suegra contó con ayuda.

“Hola, hermana mayor, para hacerte saber que estoy bien. Estoy hospedada en un lugar familiar. No ando en la calle paseando con el celular ni corriendo peligros”, leyó.

“Estoy bien, triste, preocupada, pero bien y sin necesidades, no te angusties. Cuídate, por favor, que así somos dos las preocupadas. Puedo usar muy poco mi cel, así que los enlaces, por ahora, no. Te quiero y te extraño”, agregó, de acuerdo con lo que reseña Univisión.

Por el momento, las autoridades no han confirmado la existencia de dichas cartas, por lo que habrá que esperar a que se aclare el tema, siendo así un giro total en el caso.

Cabe destacar que Román Camacho, periodista, indicó que Herrera se alojó en un inmueble que alquiló en la urbanización El Cigarral. El Heraldo de México mencionó que la captura de la mujer fue en el edificio Parque Alegre.