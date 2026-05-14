El pronóstico meteorológico para las próximas 24 horas en Colombia indica un panorama de nubosidad generalizada con predominio de tiempo seco en amplias zonas del territorio nacional.

Sin embago, habra presencia de lluvias en regiones específicas que podrían alcanzar intensidades moderadas a fuertes, particularmente durante la tarde y la noche de hoy.

Fenómeno de El Niño empieza a hacer presión: terminal de regasificación sale a mantenimiento antes de tiempo

Regiones del Caribe, Pacífico y Andina concentrarán la mayor actividad de precipitaciones

Sobre el territorio nacional se espera un cielo que oscilará entre parcialmente nublado y mayormente cubierto, con una tendencia general hacia el tiempo seco en gran parte del día.

No obstante, las precipitaciones en algunos sectores, alcanzarán intensidades moderadas e incluso fuertes.

Esto se evidenciará particularmente en áreas del suroccidente de la región Caribe, así como en el centro y norte de la región Pacífica y el noroccidente de la región Andina.

En la región Caribe predominarán condiciones de cielo entre ligero y parcialmente nublado, con una amplia extensión de tiempo seco.

Sin embargo, se prevén lluvias de carácter puntual, con intensidades que pueden variar entre moderadas y fuertes, especialmente al sur del departamento de Córdoba.

También se esperan precipitaciones de menor intensidad en sectores del sur de La Guajira y en diferentes zonas del Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar y Sucre.

Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se anticipa un comportamiento más estable, con cielo entre ligero y parcialmente nublado y predominio de tiempo seco durante toda la jornada.

En la región Pacífica el cielo se mantendrá mayormente nublado y se esperan lluvias entre moderadas y fuertes en sectores del nororiente, occidente y sur de Chocó, así como en el suroccidente del Valle del Cauca y el occidente del Cauca.

En el eje central de Nariño también se presentarán lluvias, en este caso de intensidad ligera a moderada.

Estas condiciones tenderán a mantenerse de forma persistente a lo largo del día e incluso durante la madrugada del día siguiente.

En la cuenca del Pacífico colombiano se anticipan lluvias de variada intensidad, con predominio de eventos moderados a fuertes, especialmente en sectores del centro y norte de esta área marítima.

La región Andina presentará también condiciones variables, con cielo entre parcial y mayormente nublado.

Se esperan lluvias de moderadas a fuertes en sectores del noroccidente y occidente de Antioquia, así como en el nororiente y sur de Santander.

Adicionalmente, se prevén precipitaciones de menor intensidad en zonas del norte, oriente y occidente de Norte de Santander, así como en distintas áreas de Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima y Huila.

Aun así, persistirán zonas intermedias con condiciones mayormente secas.

En la región Orinoquia se mantendrá un predominio de nubosidad parcial a mayormente nublada, con amplios sectores bajo tiempo seco.

Sin embargo, se prevén lluvias en áreas puntuales del piedemonte llanero, así como en el occidente de Arauca y Casanare, el norte, occidente y sur del Meta, y el suroccidente de Vichada.

En la Amazonia también se presentará un patrón de nubosidad variable, con predominio de tiempo seco en amplias zonas.

Aun así, se esperan lluvias en sectores del suroriente de Guainía, así como en el norte, occidente y sur de Guaviare, y el suroriente de Vaupés.

Igualmente, se registrarán precipitaciones de menor intensidad en áreas del centro y occidente de Caquetá, occidente de Putumayo y sectores del nororiente y sur del Amazonas.

Cielo parcialmente nublado en la región Caribe, con lluvias ocasionales en algunos sectores durante la jornada. Foto: Getty Images

En cuanto a las principales ciudades, Barranquilla y Cartagena presentarán un comportamiento similar, con cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco, aunque no se descartan lluvias ligeras en horas de la tarde.

Bucaramanga experimentará mayor cobertura nubosa con posibilidad de lluvias moderadas en la tarde y la noche. Medellín tendrá condiciones mayormente nubladas con lluvias ligeras a moderadas en el mismo periodo.

En Tunja predominará el cielo mayormente nublado, con tiempo seco en gran parte del día y lluvias ocasionales de baja a moderada intensidad en la tarde.

Cali se mantendrá bajo un régimen más húmedo, con probabilidad de lluvias ligeras a moderadas a lo largo de la jornada.

Finalmente, Popayán presentará cielo mayormente nublado, con predominio de tiempo seco, aunque con posibilidad de lluvias ligeras a moderadas en la tarde y la noche.

En Bogotá, durante la mañana, se estima cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

Cundinamarca activa alerta en 42 municipios por posible llegada de El Niño en 2026

En la tarde se prevé cielo entre parcial a ligeramente nublado. No se descartan lluvias sectorizadas en el occidente de la ciudad.

La temperatura máxima estimada es de 20 °C. En la noche se estima cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.