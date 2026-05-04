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La tierra se ha movido en Colombia este lunes 4 de mayo: esto reporta el SGC sobre los temblores en el país

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha entregado los reportes a través de su cuenta en X.

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Redacción Nación
4 de mayo de 2026 a las 10:58 a. m.
Reporte del sismo en el municipio de Santa María, Boyacá.
Reporte del sismo en el municipio de Santa María, Boyacá. Foto: Cuenta en X: @sgcol

Este lunes 4 de mayo se han registrado dos temblores en Colombia, según los reportes entregados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El sismo más reciente tuvo como epicentro el municipio de Santa María, en Boyacá. De acuerdo con el SGC, este temblor se registró sobre las 10:12 a. m. y su magnitud fue de 2.6, con una profundidad superficial.

Más temprano, sobre las 3:08 a.m. de este lunes 4 de mayo, la tierra también se movió en Quibdó, departamento de Chocó.

Sobre ese sismo, el SGC reportó que tuvo una magnitud de 2.5, también con una profundidad superficial.

Recomendaciones del Servicio Geológico ante un sismo

Durante un sismo, el Servicio Geológico aconseja mantener la calma. Lo más importante es buscar protección de inmediato: si se encuentra en una edificación construida con normas sismorresistentes, ubíquese cerca de columnas, debajo de un escritorio o en zonas previamente identificadas como seguras. Evite permanecer cerca de ventanas, vidrios u objetos que puedan caer.

La entidad también enfatiza la importancia de evacuar tan pronto como sea posible, siempre prestando atención al entorno para detectar posibles peligros. Durante la evacuación, no utilice ascensores y evite refugiarse debajo de los marcos de las puertas, ya que estos no son zonas seguras: pueden fracturarse o colapsar al disipar la energía del sismo.

Recomendaciones específicas según el lugar en el que se encuentre:

  • En su vivienda: si tiene la posibilidad, abra la puerta principal y las de las habitaciones, porque podrían trabarse y dejarlo encerrado a usted y a su familia.
  • En la calle: observe a su alrededor y busque un lugar seguro, lejos de postes, cables eléctricos y fachadas de edificios, que podrían desprender fragmentos como vidrios o ladrillos. Diríjase con precaución hacia el centro de la calle, pero tenga cuidado con el tránsito, ya que los conductores podrían no haber percibido el temblor.
  • Si conduce un vehículo: reduzca la velocidad y, si es posible, deténgase en un lugar seguro, alejado de postes, cables o vallas publicitarias.