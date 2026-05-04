La tierra se ha movido en Colombia este lunes 4 de mayo: esto reporta el SGC sobre los temblores en el país

Este lunes 4 de mayo se han registrado dos temblores en Colombia, según los reportes entregados por el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El sismo más reciente tuvo como epicentro el municipio de Santa María, en Boyacá. De acuerdo con el SGC, este temblor se registró sobre las 10:12 a. m. y su magnitud fue de 2.6, con una profundidad superficial.

Más temprano, sobre las 3:08 a.m. de este lunes 4 de mayo, la tierra también se movió en Quibdó, departamento de Chocó.

Sobre ese sismo, el SGC reportó que tuvo una magnitud de 2.5, también con una profundidad superficial.

Recomendaciones del Servicio Geológico ante un sismo

Durante un sismo, el Servicio Geológico aconseja mantener la calma. Lo más importante es buscar protección de inmediato: si se encuentra en una edificación construida con normas sismorresistentes, ubíquese cerca de columnas, debajo de un escritorio o en zonas previamente identificadas como seguras. Evite permanecer cerca de ventanas, vidrios u objetos que puedan caer.

La entidad también enfatiza la importancia de evacuar tan pronto como sea posible, siempre prestando atención al entorno para detectar posibles peligros. Durante la evacuación, no utilice ascensores y evite refugiarse debajo de los marcos de las puertas, ya que estos no son zonas seguras: pueden fracturarse o colapsar al disipar la energía del sismo.

Recomendaciones específicas según el lugar en el que se encuentre: