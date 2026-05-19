Policía confirmó qué se encontró al interior del carro en el que subieron a Yulixa Toloza: habría pista clave

El caso de Yulixa Toloza se ha robado la atención en el país y todo Colombia exige que se sepa qué pasó. La mujer desapareció en extrañas circunstancias después de realizarse una cirugía estética en una supuesta clínica del barrio Venecia, en Bogotá.

Capturan a dos de los implicados en la desaparición de Yulixa Toloza

Ya se completan varios días y no hay rastro de ella, por lo que la preocupación cada vez va aumentando.

Las autoridades lograron ubicar, en las últimas horas, el carro en el que unos hombres del mencionado establecimiento subieron a Toloza, según se observa en un video de cámaras de seguridad. Ese es, por el momento, el último rastro.

Para sorpresa de muchos, el carro inició su recorrido en Bogotá pero fue hallado en Norte de Santander. Además, la Fiscalía confirmó la captura de dos hombres que, al parecer, podrían estar vinculados al caso.

Yulixa Toloza. Foto: Tomado de internet

El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Fabio Ojeda, habló en la emisora Caracol Radio y entregó detalles de lo que se ha hallado en el carro hasta el momento.

“Personal de la Sijín y de inteligencia llegaron hasta el sitio, realizaron la inspección técnico-científica al vehículo y encontraron elementos materiales probatorios como huellas, cabellos, etc.”, explicó.

El oficial precisó que no podía entregar más información al respecto debido a que esto hace parte de la reserva de la investigación. El uniformado señaló que esta evidencia podría confirmar que Yulixa Toloza sí estuvo al interior del carro.

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Esto se suma a videos de las cámaras de seguridad cercanas al centro de estética y en los que se evidencia cómo aquel miércoles 13 de mayo, día de la desaparición, unos hombres la cargaron y metieron a la mujer al interior del automotor.

El comandante de la Policía de Cúcuta también indicó que se espera que haya más capturas en las próximas horas, teniendo en cuenta que ya se detuvieron a las primeras dos personas. Al parecer, algunos de los involucrados habrían huido a Venezuela.

“Estamos corriendo contra el tiempo, queremos encontrar a la señora lo más pronto posible. Por eso, nuestro afán para lograr las capturas y que los involucrados nos den pistas sobre dónde está la mujer”, expresó.

Cámaras de seguridad captaron el momento en que Yulixa Toloza fue retirada del centro estético por dos hombres en el sur de Bogotá. Foto: Montaje El País

Sobre la forma en la que el carro llegó de Bogotá hasta Cúcuta, el oficial explicó que los hoy detenidos evadieron los controles y, por lo mismo, en un momento no se supo en dónde se encontraba el automotor.

“El carro está a nombre de uno de los familiares de los presuntos dueños de la estética en la ciudad de Bogotá”, dijo.

Por el momento, las autoridades continúan adelantando las respectivas investigaciones para poder esclarecer qué pasó con Yulixa Toloza y conocer sobre su paradero.