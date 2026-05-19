Alcalde Carlos Fernando Galán hace anuncio sobre la desaparición de Yulixa Toloza en centro de estética de Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció que avanza la investigación para dar con el paradero de Yulixa Toloza, mujer de 52 años que desapareció desde el pasado 13 de mayo, luego de realizarse un procedimiento en un supuesto centro de estética ubicado en el barrio Venecia, localidad de Tunjuelito.

Desaparición de Yulixa Toloza: hallan en Cúcuta el vehículo en el que habría sido trasladada

“Desde el 13 de mayo, cuando recibimos la alerta de la desaparición de Yulixa Toloza, las secretarías de Seguridad y Salud han apoyado a las autoridades en la investigación para encontrarla y para dar con los responsables. Actualmente, la investigación avanza por parte de la Sijín, el Gaula y el CTI. La prioridad, desde el primer momento, ha sido encontrar a Yulixa, y es el propósito que guía la investigación”, dijo Galán a través de un mensaje en X, esta mañana de martes 19 de mayo.

El alcalde de Bogotá también dijo que le pidió a la Secretaría de Salud y a las alcaldías locales reforzar los operativos contra clínicas de estética que estarían operando de manera ilegal en la ciudad.

Mujer entregó testimonio clave tras desaparición de Yulixa Toloza en centro de estética de Bogotá: “Cuando uno llega, es que se da cuenta”

“Los establecimientos no registrados como prestadores de servicios de salud son altamente peligrosos. Por eso, en 2025 la Secretaría de Salud realizó 563 operativos, 814 visitas de inspección y aplicó 39 medidas sanitarias de seguridad. En lo corrido de 2026 ya se han adelantado 129 operativos interinstitucionales, 173 visitas de control y 16 medidas sanitarias. Así mismo, le he pedido a la Secretaría de Salud y a las alcaldías locales reforzar los operativos de control a clínicas para verificar documentación, cumplimiento de normas y legalidad de su actividad comercial”, concluyó Galán en X.

Vale recordar que, en medio de la búsqueda de Toloza, en las últimas horas fue hallado en Cúcuta un carro en el que habría sido trasladada la mujer que, al día de hoy, se desconoce su paradero.

Yulixa Toloza y el centro estético en el que se practicó la cirugía y desapareció. Foto: Foto 1: API / Foto 2: Noticias RCN

Se trata de un vehículo Chevrolet Sonic que fue localizado en un sector residencial de la capital de Norte de Santander.

Desde la Secretaría de Salud de Bogotá indicaron la semana pasada haber evidenciado que el supuesto centro de estética no contaba con autorización para prestar procedimientos como el realizado a Yulixa.

Habló trabajadora de centro estético donde desapareció Yulixa Toloza y dio detalles de la última vez que la vio: “Nunca lo hicieron”

En tal sentido, desde el Distrito resaltaron que dicho lugar ubicado en el barrio Venecia estaba operando de manera ilegal.

“Inmediatamente se iniciaron las acciones correspondientes y se mantiene la articulación permanente con las autoridades competentes. Desde la entidad reiteramos nuestro compromiso con la protección de la vida, la seguridad y la salud de la ciudadanía”, dijo Gerson Bermont, secretario distrital de Salud de Bogotá.