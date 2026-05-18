Desaparición de Yulixa Toloza: hallan en Cúcuta el vehículo en el que habría sido trasladada

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para esclarecer la desaparición de Yulixa Toloza, de 52 años, quien fue vista por última vez después de someterse presuntamente a un procedimiento de lipólisis láser en el centro estético Beauty Láser, ubicado en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá.

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En medio de las pesquisas, los investigadores han revelado nueva información sobre el vehículo en el que, al parecer, habría sido movilizada luego del procedimiento estético.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la Policía Nacional, conocido por SEMANA, el vehículo Chevrolet Sonic fue localizado en un sector residencial de la ciudad de Cúcuta, en Norte de Santander. El hallazgo de este automóvil se incorporó a la línea de investigación con la que las autoridades buscan esclarecer el paradero de Yulixa Toloza.

El automotor fue ubicado en un sector residencial de la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander. Foto: Foto 1: API / Foto 2: Suministrado a Semana

Además, el documento informó que dos personas estarían siendo indagadas por la Fiscalía por su presunta vinculación con el vehículo, al cual se le realizaron “inspecciones de exploración lofoscópica, fijación de evidencias y demás actuaciones investigativas que permitirán fortalecer las líneas de investigación y avanzar en el esclarecimiento de este caso”.

“Dos personas consideradas clave dentro del proceso investigativo están siendo puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación, autoridad competente que definirá su situación judicial y determinará su posible participación en los hechos investigados”, dice el comunicado.

Se conoció nuevo video sobre la desaparición de Yulixa Toloza. Foto: Montaje Semana con fotos de @UltimaHoraCR / API

El hallazgo del vehículo se da días después de que se conocieran las declaraciones de un testigo, quien aseguró haber observado a dos hombres sacar a Yulixa del establecimiento Beauty Láser Medicina Estética, en la localidad de Tunjuelito. Según indicó, la mujer aparentaba encontrarse en un delicado estado de salud después del procedimiento estético practicado en el lugar.

“Cuando la vi salir, tenía la piel muy pálida y los labios oscuros, entre negros y morados. Parecía estar inconsciente. Me impactó que parecía un muerto”, relató uno de los testigos clave en la desaparición de la mujer de 52 años.

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De los responsables y funcionarios del centro de estética hasta el momento no se sabe nada. Los dueños del inmueble donde funcionaba hace más de ocho meses el establecimiento aseguraron que no contestan los números de teléfono y tampoco se han comunicado para disponer de lo que se encuentra en su interior.

Por el momento, según informaron, la búsqueda de Yulixa Toloza continúa de manera intensiva, con el desarrollo permanente de acciones de verificación, recolección de información y análisis criminal en distintos puntos priorizados para establecer el paradero de la mujer y aclarar con precisión lo ocurrido en este caso.