Delincuentes atracando a menores. Policía adelantó operativo y capturó a cuatro

Valiéndose de la vulnerabilidad de los menores, un grupo de delincuentes se había dedicado a atracar estudiantes, a quienes abordaban e intimidaban con armas cortopusantes, aunque en el momento en el que fueron capturados por la Policía también portaban arma de fuego.

Así lo reveló la Policía Metropolitana de Bogotá, que capturó a cuatro presuntos delincuentes que atacaban a estudiantes, tras esperarlos a la salida del colegio, en este caso, uno ubicado en Bosa.

Fue la comunidad la que denunció los hechos, según confirmó el teniente coronel Óscar Chauta, comandante de la Estación de Bosa.

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A los jóvenes, principalmente, les robaban el celular, que hoy se ha convertido en una de las herramientas para la formación académica, personal y social, pues es biblioteca, banco, gimnasio y demás.

De acuerdo con las declaraciones entregadas por el comandante Chauta, uno de los capturados registraba dos anotaciones por hurto.

El operativo adelantado se denominó ‘Estrategia 7’, a través de la cual, no solo se busca proteger a los jóvenes, sino reducir el hurto en los barrios de Bogotá.

De hecho, según afirmó Chauta, en lo que va corrido del año la Policía Nacional ha logrado adelantar 580 capturas por diferentes delitos, mientras que se registra una disminución del 37 % en el hurto a personas.

Sin embargo, la percepción de la población es que el delito sigue rondando en las calles y atemoriza a los ciudadanos de bien, que son las víctimas cotidianas de la inseguridad.

Teniente coronel Óscar Chauta Foto: Policía Metropolitana de Bogotá / Cortesía

Así fueron los hechos

De acuerdo con las declaraciones del teniente coronel Chauta, el hecho que dio como resultado la captura de cuatro personas que fueron puestas a disposición de la Fiscalía, se registró en el barrio Manzanares, en el sur de Bogotá.

Los uniformados que participaron en el operativo adelantaban labores de patrullaje. Allí fue clave la información suministrada por la comunidad, que le habló a la fuerza pública de dos menores que habrían sido víctimas de robo minutos antes de la captura.

Las víctimas relataron a la Policía que cuatro hombres los habían abordado, los intimidaron con arma cortopunzante y los despojaron de varios elementos de su propiedad, principalmente celulares.

La Policía afirmó que tan pronto como se recibieron las informaciones de los afectados se procedió a la búsqueda de los sospechosos. Tras varios momentos de persecución lograron interceptarlos unas cuadras más adelante del lugar en el que ocurrieron los hechos.

El caso tendrá continuidad ahora, en la Fiscalía General.