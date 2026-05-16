La Policía reveló qué hay detrás de las llamadas que reciben los dueños de líneas telefónicas y en las que al otro lado del teléfono nadie responde.

Policía alerta por estrategia criminal a través de llamadas. Foto: Policía

Según la autoridad, estas llamadas, lejos de ser un error en el sistema o que se trate de que alguien marcó por equivocación, hacen parte de una estrategia delincuencial que tienen diseñadas las organizaciones de crimen urbano.

Estas llamadas fantasmas, dijo la Dirección de Investigación Criminal, Dijín de la Policía, buscan detectar qué líneas están activas y si pueden ser sus dueños objeto de estafas.

“Estas llamadas forman parte de una táctica de ingeniería social y reconocimiento de datos; el principal objetivo de los ciberdelincuentes es confirmar que el número telefónico pertenece a una persona real que contesta activamente”, explicó la Policía.

Policía se refirió sobre las llamadas fantasmas que reciben a diario miles de usuarios de celulares. Foto: Policía

Añadió la autoridad que: “Una vez que el usuario responde, el sistema registra el número como ‘activo’ y lo incluye en bases de datos especializadas; posteriormente, estas listas son vendidas o utilizadas para ejecutar estafas telefónicas complejas, envío de mensajes fraudulentos o suplantaciones de identidad; asimismo, en entornos corporativos, se emplean para distraer y saturar las líneas de atención al cliente”.

Tras la gravedad de lo que parecía ser una situación menor, la Policía hizo varias recomendaciones, como evitar iniciar la conversación. “Ante un número desconocido, lo ideal es guardar silencio. Si nadie responde del otro lado, cuelgue de inmediato”, dijo la Policía.

La Policía reveló que hay detrás de las llamadas fantasma a celulares. Foto: Policía

Así mismo, recomendó instalar aplicaciones de identificación de llamadas para visualizar de manera previa si el número emisor ya ha sido reportado como SPAM o fraude por otros usuarios.

Frente a otras llamadas de supuestos agentes bancarios, pidió la Policía no entregar datos personales ni claves por teléfono. “Si le aseguran que llaman de su banco o de su operador móvil, jamás suministre datos personales. Además, evite responder preguntas con la palabra “SÍ” (ya que su voz podría ser grabada para autorizar fraudes); sustitúyala por términos como “OK” o “Entendido”. Por último, nunca comparta códigos de autenticación recibidos por SMS o llamadas”.