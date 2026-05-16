Confidencial

El exalcalde Jesús Elver González fue capturado por unidades de la Policía

Fuentes de la entidad le confirmaron a SEMANA que sí se ejecutó el procedimiento policial.

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Redacción Semana
16 de mayo de 2026 a las 1:45 p. m.
En la imagen Jesús Elver González en campaña al Congreso.
En la imagen Jesús Elver González en campaña al Congreso. Foto: Foto Instagram Jesús González

Varias unidades de la Policía con acompañamiento de la Fiscalía General de la Nación llevaron a cabo la orden de un juez de la República de capturar al exalcalde de Guachené, Cauca, Jesús Elver González.

Campaña política 2026 de Jesús Elver González.
Campaña política 2026 de Jesús Elver González. Foto: Foto tomada de Instagram de Jesús Elver González.

Aunque la información que han entregado las autoridades ha sido limitada, indicaron que la decisión se tomó luego de que la Fiscalía solicitara a un juez de control de garantías que emitiera la captura contra el exmandatario.

González se había desempeñado como alcalde de Guachené y en las recientes elecciones al Congreso de la República estaba buscando llegar a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical.

En su postulación al Legislativo, Guachené aseguraba que contaba con una hoja de vida limpia. Ahora serán las autoridades judiciales las que deben explicar los motivos de la detención del político.