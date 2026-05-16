Varias unidades de la Policía con acompañamiento de la Fiscalía General de la Nación llevaron a cabo la orden de un juez de la República de capturar al exalcalde de Guachené, Cauca, Jesús Elver González.

Campaña política 2026 de Jesús Elver González. Foto: Foto tomada de Instagram de Jesús Elver González.

Aunque la información que han entregado las autoridades ha sido limitada, indicaron que la decisión se tomó luego de que la Fiscalía solicitara a un juez de control de garantías que emitiera la captura contra el exmandatario.

González se había desempeñado como alcalde de Guachené y en las recientes elecciones al Congreso de la República estaba buscando llegar a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical.

En su postulación al Legislativo, Guachené aseguraba que contaba con una hoja de vida limpia. Ahora serán las autoridades judiciales las que deben explicar los motivos de la detención del político.