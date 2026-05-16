“Llegó el momento del voto útil. La única opción para derrotar al régimen es Abelardo de la Espriella”: José Manuel Restrepo

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, reaccionó este sábado a la más reciente encuesta de AtlasIntel para SEMANA, en la que se muestra que dobla a Paloma Valencia en la intención de voto y derrotaría a Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta.

Abelardo de la Espriella dobla a Paloma Valencia en intención de voto y derrotaría a Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta, según AtlasIntel

“Gracias a toda Colombia que nos ha traído hasta aquí. Llegó el momento de triplicar esfuerzos para llegar el 31 de mayo con la decisión patriota e inteligente que le conviene al país”, escribió en un primer mensaje.

Posteriormente, y retomando los resultados del estudio sobre la intención de voto para la primera vuelta, que se realizará el próximo 31 de mayo, Restrepo fue optimista frente a lo que pueda ocurrir en 15 días en Colombia.

“Llegó el momento del voto útil. La única opción para derrotar al régimen es Abelardo de la Espriella. Y podemos lograr ganar en primera vuelta, porque somos la campaña que más crece. Basta ver la tendencia”, escribió.

“Estamos en la recta final de la “Colombia Milagro”. Con tu voto podemos vencer el odio, el resentimiento y la amenaza a la democracia", escribió la fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella.

De acuerdo con los datos de la encuesta de AtlasIntel para SEMANA, Abelardo de la Espriella marca el 32,9 % de la intención de voto, con lo que dobla a Paloma Valencia, que tiene el 16,7 %, y se ubicó a pocos puntos de Iván Cepeda, quien ganaría la primera vuelta con el 37,6 %.

Los datos de AtlasIntel dejan ver que el candidato del movimiento Defensores de la Patria es quien más le puede competir a Cepeda en todas las regiones. De la Espriella es quien tiene más respaldo en la región Central, que incluye a Antioquia y el Eje Cafetero. Allí lidera con el 39,3 % de la intención de voto, mientras que el candidato del Pacto Histórico solo cuenta con el 19,6 %.