Luis Suárez llegará enchufado al Mundial: video del golazo que metió con el Sporting

Luis Suárez la sigue rompiendo en Portugal y anotó un nuevo golazo con el Sporting de Lisboa, lo que hace ilusionar a la Selección Colombia por el gran nivel con el que llegará al Mundial del 2026.

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Esta nueva anotación fue ante el Gil Vicente, por la última fecha de la Liga de Portugal. El delantero puso el 2-0 para su equipo hacia el minuto 34 del primer tiempo.

El lateral derecho metió un pase largo y uno de sus compañeros tocó el balón de tacón, le rebotó a uno de los defensas rivales y esto ocasionó que la pelota quedara muy cerca a la línea central del área.

En ese momento, Suárez apareció de imprevisto, se le adelantó a uno de sus compañeros y remató con el pie izquierdo, enviando el esférico al fondo de la red por el costado izquierdo inferior de la malla.

De esta forma, el delantero anotó su gol número 28 en la Liga de Portugal, dejando un registro impresionante y convirtiéndose en el máximo artillero del campeonato de ese país.

De hecho, con esta anotación aumentó su diferencia respecto a lo que habían hecho Radamel Falcao García y Jackson Martínez con el Porto. Ambos eran los colombianos con más goles en una misma temporada en la Liga de Portugal, pero Suárez los desbancó del primer lugar.

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En todas las competiciones, Luis acumula 37 goles en toda la temporada, está a solo una anotación de superar el registro de Martínez que hizo 38 anotaciones.

Sin embargo, el nacido en Santa Marta tiene la oportunidad de romper este registro en la final de la Copa de Portugal, en la que enfrentarán al Torreense el próximo domingo, 24 de mayo.

Luis Javier Suárez, jugador de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Se espera que Suárez sea la gran ficha de gol para la Selección Colombia en el Mundial 2026. El delantero está en la prelista de Néstor Lorenzo y, si nada extraordinario ocurre, será el titular en los partidos.