Nuevos cierres en la Carrera 19 con Av. Calle 100: las restricciones durarán cinco meses

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá anunció esta semana el inicio de nuevas actividades de construcción de redes y adecuación vial en la carrera 19 con calle 100, al norte de la ciudad.

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Los cierres fueron autorizados por la Alcaldía y empezaron el día de ayer. Según el cronograma del contratista, las obras se realizarán en cuatro etapas no simultáneas y tendrán una duración aproximada de cinco meses.

Para garantizar la movilidad y la terminación de las obras, se realizó un plan de manejo de tránsito que incluye a todos los actores viales. En cuanto a los vehículos particulares y de transporte público, los ajustes modificarán su manera de transitar por la zona.

Los conductores que vayan en sentido norte-sur por la Av. Carrera 19 y continúen al sur o tomen la Av. Calle 100 al oriente o al occidente deberán tomar los dos carriles habilitados.

Los que tomen el sentido norte-sur por la Av. Carrera 19 y continúen al sur o tomen la Av. Calle 100 al oriente o al occidente utilizarán el carril especificado. Mientras que los usuarios en sentido occidente-oriente por la Av. Calle 100 podrán utilizar uno de los tres corredores que estarán abiertos.

Los andenes y ciclistas no verán afectaciones en las estructuras diseñadas para ellos. La recomendación de las autoridades para los usuarios del sector es revisar la información y circular con precaución para no afectar sus recorridos habituales.

“Se recomienda a los peatones, ciclistas y conductores atender la señalización de obra, así como las instrucciones y recomendaciones de los auxiliares de tránsito y personal encargado para dicha actividad”, agregó la Secretaría de Movilidad.

Los cierres se sumarán a otras restricciones y obras en la zona. Foto: SDM

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Los cierres programados

Los cierres que han sido programados por la Alcaldía son los siguientes: