Max Verstappen presente en las 24 horas de Nürburgring 2026: conoce los horarios y sitios para verlo en Colombia

Este sábado 16 y domingo 17 de mayo, los fánaticos del deporte automovilístico serán parte de una nueva carrera oficial de las 24 horas de Nürburgring 2026. La legendaria competencia está diseñada no solo para medir los niveles de resistencia por parte de los pilotos, sino que también pone a prueba la duración de sus carros, que no se detienen por un día completo.

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Las 24 horas de Nürburgring 2026 son una carrera que utiliza la usual combinación entre el circuito GP y el Nordschleife, dando un trazado de más de 25 kilómetros y considerado como una de las rutas más demandantes del automovilismo mundial.

Para la edición de este año, la competencia trae como principal atractivo la participación del tetracampeón mundial de la Fórmula 1, Max Verstappen, quien enfrentará uno de los retos más exigentes en su carrera como piloto de carreras.

El neerlandés de 28 años será parte del equipo Mercedes-AMG Performance, donde estará acompañado de los pilotos Lucas Auer, Jules Gounon y Dani Juncadella.

Max Verstappen competirá en la pista con un Mercedes-AMG GT3 donde largará desde el cuarto lugar luego de la clasificación realizada este viernes. Es por medio de este resultado que el equipo del cuatro veces campeón de la F1 aparece como uno de los candidatos principales para ganar la competencia.

La historia de las 24 horas de Nürburgring

Las 24 horas de Nürburgring es una de las carreras automovilistas más importantes que existen en el mundo, la cual se ha llevado a cabo desde 1970. Su objetivo es mostrar los límites humanos y técnicos que pueden ocurrir al estar en un volante por un día completo.

El trazado es considerado uno de los más difíciles para pilotos al ser un trayecto con más de 20 kilómetros, curvas ciegas, cambios de elevación y un clima impredecible que puede afectar a los pilotos. Es por ello que ha sido denominado como el “Infierno Verde”, apodo popularizado por el piloto escocés Jackie Stewart.

Las 24 horas de Nürburgring 2026 ponen a prueba la resistencia de pilotos y vehículos en uno de los circuitos más exigentes del mundo. Foto: Getty Images

Dentro de esta competencia, varias marcas de talla mundial participan para saber cuál es la mejor. El fabricante más exitoso ha sido BMW, quien ha conseguido un total de 21 victorias, seguido de Porsche y Audi.

A diferencia de otras carreras diseñadas para la resistencia como Le Mans, en Nürburgring pueden participar tanto carros GT3 de fábrica como modelos derivados de producción que participan en clases menores.

¿Dónde y a qué horas puedo ver la carrera en Colombia?

El inicio oficial de las 24 horas de Nürburgring comienza este sábado 16 de mayo a las 08:00 a.m. de Colombia y finalizará a la misma hora este domingo 17 de mayo.

Las personas que deseen ver esta competencia la pueden ver por medio del canal oficial de Nürburgring en YouTube, o por medio de las cadenas deportivas que transmiten el evento.