Atlético Nacional confirma dura lesión de jugador titular: “Se pierde el resto de la temporada”

Atlético Nacional es, para muchos, el gran favorito para ganar la Liga BetPlay 2026 I. Pese a que no ha mostrado un gran fútbol, el equipo de Diego Arias tiene jugadores de jerarquía que lo han llevado hasta las semifinales.

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La prueba ahora será Deportes Tolima este sábado, 16 de mayo, en el estadio Manuel Murillo Toro. Será el juego de ida en el que los dos conjuntos esperan sacar ventaja de cara a la vuelta e intentar dar un primer paso para estar en la final.

En las últimas horas, los verdolagas confirmaron los convocados para el partido y anunciaron una dura baja, ya que se perderá lo que queda de la temporada.

A través de sus redes sociales, los paisas anunciaron que el lateral Milton Casco sufrió una dura lesión y no estará disponible para el entrenador.

“Recibió un golpe directo en el muslo derecho, que causó un desgarro del recto anterior. Se pierde el resto de la temporada”, escribió Nacional.

De esta forma, el argentino, quien jugó en River, no podrá ayudar más a sus compañeros hasta el semestre que viene, por lo que Diego Arias tendrá que planificar el partido con esta dura baja, pues era el lateral titular.

De hecho, Casco había estado presente desde el arranque en el juego de vuelta contra Inter de Bogotá, aunque en el segundo tiempo no salió y fue reemplazado.

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Por ahora, resta esperar para ver cuál será ahora el plan de los verdolagas por esa banda izquierda, donde muy seguramente estará César Haydar en reemplazo del futbolista argentino.

Más allá de esta ausencia, Atlético Nacional viaja a Tolima con su nómina ‘pesada’. Dentro de los que estarán presentes aparecen David Ospina, Juan Manuel Rengifo, Alfredo Morelos, Jorman Campuzano, entre otros.

Nacional vs. Tolima en las semifinales de la Liga BetPlay 2026-l. Foto: Colprensa.

Se espera que Arias utilice el mismo equipo de los últimos partidos y que no haya cambios importantes, más allá del obligado por la ausencia de Caso.