El Ejército reportó que en las últimas horas fueron incautadas 10 toneladas de marihuana en dos operaciones ejecutadas en el departamento del Putumayo.

En la imagen alias Araña, cabecilla de los Comandos de Frontera. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Dijo la institución militar que los de “la Brigada 27, con apoyo judicial y aéreo de la Dirección de Antinarcóticos de @PoliciaColombia, lograron la incautación de más de 10 toneladas de marihuana durante diligencias de allanamiento a dos viviendas en zona rural de Puerto Asís”.

Operación especial del Ejército contra el tráfico de marihuana. Foto: Ejército

Así mismo indicó la institución militar que: “esta operación, una de las más significativas registradas en la región, afecta de manera directa las economías ilícitas del grupo armado organizado residual Segunda Marquetalia Estructura 48 Comandos de Frontera dedicadas al tráfico de estupefacientes y otros delitos transnacionales”.

Es de anotar que los Comandos de Frontera son liderados por el llamado narco VIP alias Araña. Sobre este cabecilla han surgido varias polémicas, como la suspensión de su extradición a los Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico.

Hay que señalar que el presidente Gustavo Petro tiene suspendida dicha extradición porque alias Araña se encuentra en el proyecto de Paz Total.

Marihuana incautada por el Ejército en Putumayo. Foto: Ejército

Narcoambulancia

En otro golpe al narcotráfico, el Ejército reportó la inmovilización de una narcoambulancia. “En desarrollo de operaciones de control militar de área adelantadas por tropas del Batallón de Infantería Liviana N.° 27 Magdalena, orgánico de la Novena Brigada del Ejército Nacional, en la vereda El Cedro, corregimiento de Bruselas, municipio de Pitalito, Huila, fueron capturados en flagrancia dos sujetos que se movilizaban en un vehículo tipo ambulancia acondicionado para el transporte de estupefacientes”, reveló el Ejército.

Añadió la institución militar que “lo que pretendía ser un mecanismo para evadir los controles de las autoridades terminó evidenciando el uso indebido de un vehículo destinado a la atención médica para ocultar sustancias ilícitas y facilitar su movilidad por las carreteras del departamento”.

Así mismo indicó la institución militar que: “Durante la inspección, los soldados detectaron inconsistencias en la estructura del automotor y, gracias a su experiencia y capacidad operacional, hallaron compartimientos ocultos en la parte superior de la ambulancia, específicamente en el área de la sirena, así como en otras adecuaciones internas del vehículo. Allí eran escondidos 128 paquetes rectangulares que contenían clorhidrato de cocaína”.